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胡錫進：解放軍機繞台除態度宣示 更是為熟悉未來戰場

國情動向 11:56 2022/06/02

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近日台海局勢再升溫，解放軍30架戰機5月30日出現在台灣附近空域。大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進稱，解放軍艦機在台灣周邊海空域再次開展行動，不僅是針對美台勾連宣示態度，更重要的是為部隊熟悉未來戰場實施演練，讓盡可能多的未來參戰部隊參與進來。

6月1日，東部戰區新聞發言人陸軍大校施毅表示，近日東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，這是針對「美台勾連」採取的必要行動。

胡錫進在微信公眾號發文（附原文鏈接）稱，解放軍戰機繞台，這成了大陸方面對美台挑釁最常用的態度宣示。但他認為，起這個作用還是其次，更大的作用是解放軍在練兵，為在必要時懲戒台當局，更為實施解放台灣戰爭不斷開展演練。

他說，如今大陸方面形成了一種策略，就是抓住美台勾連的各種機會，把戰時必須開展的攻擊全都反覆演練，讓屆時有可能參戰的部隊全都身臨其境，熟悉未來戰場。美台有些動向是突然發生的，我方迅速作出反應非常考驗軍隊的機動性和備戰程度。這幾年美台勾連頻繁，客觀上為解放軍提供了非常豐富的演練機會，其結果是，美台搞了一些虛的，但解放軍的攻台準備不斷變得更加扎實，讓大陸胸有成竹。

胡錫進說，台海戰與和，主導權早已被大陸攥到了手裡。現在無論是華盛頓還是台灣當局，都不敢真的衝撞大陸。台灣問題到底怎麼解決，什麼時候動手，是對台當局搞極限軍事施壓，開展嚴厲懲罰，還是斷然實施解放台灣行動，這些都取決於大陸方面的決策。

中國東部戰區再在台島周邊戰備警巡 指美將把台灣推向危險境地（更新版）

解放軍30架次戰機進入台灣西南空域 環時：告訴對岸一件事

責任編輯：尹航

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