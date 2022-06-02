美國擬6月21日對新疆商品實施禁令 京：終將損美自身利益（更新版）

中美角力不斷，美國海關官員周三（1日）證實，美國政府已準備好於6月21日對來自新疆的商品實施禁令，如要獲得禁令豁免須提供充分證據證明相關商品不涉及強迫勞動。

16:53更新外交部回應

中國外交部發言人趙立堅今日（2日）回應稱，這將嚴重破壞中美企業間正常合作，破壞全球供應鏈穩定，最終也將損害美國自身利益。

趙立堅表示，中國已多次駁斥美國關於 新疆存在強迫勞動的敘述，「所謂『維吾爾強迫勞動預防法案』罔顧事實，惡意詆毀中國新疆人權狀況，粗暴幹涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，違背市場規則和商業道德」，中國對此表示反對。

▲ 美國擬6月21日對新疆商品實施禁令

據路透社報道，美國海關和邊境管理局（CBP）負責《防止強迫維吾爾人勞動法》工作組代理執行主任穆內頓（Elva Muneton）在網絡研討會上說，「雖然我們正處於非常緊迫的時間表，但我們有充足資源，也已準備好有效執行於6月21日實施的維吾爾族法案，對新疆商品實施禁令」。

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她解釋道，在禁令下，美國進口商可選擇將被禁貨物重新出口到原產國，任何對禁令的豁免必須由CBP專員批準並向國會報告。

但她續稱，重要的是要知道，得到豁免所需的證據門檻非常高，要對原本「強迫勞動」的推定進行反駁並獲得禁令豁免，原出口國需要提供文件、明確和令人信服的證據，證明進口產品的供應鏈沒有涉及強迫勞動。CBP還將能夠在欺詐的情況下對進口商進行處罰。

美國總統拜登去年12月簽署了《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA），禁止可能受到新疆人權侵害影響的商品進入美國市場。

責任編輯：李冰琪