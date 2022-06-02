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內地端午部分航線票價高過「五一」 民航局：市場回暖票價回歸正常水平

經濟脈搏 13:55 2022/06/02

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內地民航市場正在回暖，今年端午假期，熱門航線機票價格相比五一勞動節期間有所上漲，據報經濟艙平均支付價格相比去年同期上漲155元（人民幣，下同）。民航局相關負責人表示，此前供求關係嚴重扭曲，國內航線平均票價遠低於行業平均公布票價水平，「隨著全國疫情形勢的好轉，航空市場逐漸回暖，機票價格勢必逐步回歸正常水平。」

據《極目新聞》報導，多個訂票平台顯示，相較五一假期，今年端午節平均機票價格有所上漲。航班數據服務公司「飛常準」數據顯示，出行日期從6月3日至6月5日的預訂機票，經濟艙平均支付價格為798元（不含機建燃油費），相比去年同期上漲155元。

航班票價高漲 增加出行成本

以6月2日武漢出發為例：武漢飛往北京有3.8折機票，票價最低910元，相比五一最低460元的票價上漲不少。武漢至三亞票價最低775元，相比五一最低350元的機票高逾一倍。武漢至廣州機票折扣為3.8折，票價最低730元，而五一期間機票票價最低僅259元。

內地清明假期機票價格為近三年最低 燃油附加費再上漲

疫情影響出行意欲 內地五一假期民航日均運輸旅客料降77%

另外，自6月5日起，部分國內航空公司燃油附加費迎來年內第5次上調。此次調整後的價格，將是年初的7倍，單程最高140元。算上機場建設費，800公里以上的遠程航線附加成本將達到190元。

此前的清明和五一假期期間，部分航線機票2折甚至1折多出售，一些熱門航線機票價格甚至低至200元。然而端午節走高的裸票價格，加上燃油附加費接連上漲，直接推高機票價格，意味著端午假期遊客的出行成本將進一步增加。

民航局：此前供求關係嚴重扭曲

不少網民也反映機票價格上漲的問題。對此，中國民航報引述民航局相關司局負責人表示，目前國內航線票價以市場調節價為主，由航空公司根據市場供求狀況自主確定具體票價。在國內航班運行財政補貼政策實施前，由於航空運輸市場有效需求嚴重不足，供求關系嚴重扭曲，國內航線平均票價遠低於行業平均公布票價水平。

北京旅遊業有序開放 端午節周邊遊產業有望「回血」

端午將至內地多省恢復跨省遊 但部分地區仍倡導就地過節

廣州民航職業技術學院副教授、民航專家綦琦表示，疫情兩年多以來，因市場需求大幅減少，機票價格持續保持低位，旅客已經習慣低價機票，可能對於票價正常回歸還不太適應。

民航領域專家林智傑也指出，補貼政策有助於民航市場秩序的恢復。在燃油成本高企的情況下，機票價格有所恢復，更重要的是有效減少了航班取消變更，讓旅客出行有更多確定性。

民航局表示，隨著全國疫情形勢的好轉，航空市場逐漸回暖，機票價格勢必逐步回歸正常水平。當局將進一步加強對國內航線票價的監測，切實維護消費者合法權益。

責任編輯：易燕丹

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