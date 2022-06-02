俄烏戰爭迫俄羅斯對中國讓步？中吉烏鐵路談逾廿年終有望動工

中國—吉爾吉斯—烏茲別克鐵路（中吉烏鐵路）談了超過20年，終於有望動工建造，連接中國與兩個中亞國家，把陸路時間縮短一周。中吉烏鐵路遲遲未能上馬，既有中亞國家內部原因，相信亦有俄羅斯向來視中亞為自家勢力範圍的問題。吉爾吉斯總統近日則暗示，俄羅斯現已不再反對，使中吉烏鐵路最快能在明年動工。這都令人懷疑跟俄羅斯在俄烏戰爭下面對的國內外環境有關。

吉爾吉斯卡巴爾通訊社（Kabar）本周報道，吉總統扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov）透露，自己在5月中集安組織（CSTO）峰會與俄總統普京交談半小時，對方最後明白吉方需要中吉烏鐵路，「就如需要空氣和水」，普京表示如吉方需要，俄方不會反對，吉方可以興建。

扎帕羅夫稱，如果進展順利，在今年完成可行性研究，中吉烏鐵路明年就可以動工。

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較早前，烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoev）在歐亞經濟聯盟（EEC）論壇上，也表示中吉烏鐵路會在短期內上馬。他說，鐵路可連接中亞至亞太地區，創造更多機會。

中吉烏鐵路構想已四分一個世紀。中國在1996年興建南疆鐵路第二期，庫爾勒至喀什段時，即提出可把鐵路延至吉爾吉斯、烏茲別克兩國。中吉烏三國1997年簽署合作備忘錄，但項目一拖就是20多年。

為甚麼呢？原因還真是挺複雜的。

首先是路線有爭議。吉爾吉斯比烏茲別克離中國近一點，而吉烏兩國邊界犬牙交錯，烏茲別克希望鐵路愈短愈好，但這條路線會避開吉爾吉斯主要城市，吉方自然不願意。相反，如鐵路繞彎連接更多吉爾吉斯城市，就有違烏方原意。

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接着是資金和政局問題。中亞兩國無疑難以在金錢方面擔旗，但如何集資、是否從中國貸款卻在當地引起一些質疑。吉爾吉斯內部政治也在一段時間以來頗為混亂，一屆政府決定往往被下一屆推翻。

此外，路軌制式也是談判難點。中國鐵路系統採用1435毫米國際標準軌距，而吉爾吉斯仍在使用1520毫米蘇聯制式。

承接上一點，俄羅斯在蘇聯解體後對中亞國家仍有頗大影響力。以烏茲別克為例，直到去年，最大貿易夥伴仍是俄羅斯，金額達75億美元，勉強高於和中國的74億美元。

正如扎帕羅夫暗示俄方曾經反對中吉烏鐵路，俄羅斯作為傳統強權，其實對中國與中亞國家合作有一定戒心，並不願意眼白白看着勢力範圍受到蠶食。

不過，國際格局正在俄烏戰爭下發生深刻變化，可能改變了俄方對中國與中亞合作的態度，為中吉烏鐵路開綠燈。

如今俄羅斯受西方極力制裁，亟需集注於自身經濟，對中亞經濟支持很可能不如從前。中亞國家亦需忌諱西方長臂管轄，減少與俄交易，免遭牽連制裁。

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責任編輯：連兆鋒