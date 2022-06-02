國務院10天三度開會部署穩經濟政策 分析指透露三方面信號

昨日國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效， 最近10天內，國務院三度開會部署穩經濟一攬子政策。分析指，充分表明了政府穩定經濟大盤的決心和信心，釋放出十分強烈的穩增長、保市場主體、保就業、保民生的信號。

上海證券報報道，中國首席經濟學家論壇理事王軍表示，隨著一攬子措施的逐步落地生效，將充分改善市場主體對於未來經濟發展的信心和預期，加快產業鏈和供應鏈的穩定和修復，有效穩定最終需求，優化市場供給，對於及早消除疫情對就業市場和宏觀經濟的衝擊，把經濟損失降到最低程度，推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區間將發揮至關重要的作用。

全年基建投資反彈幅度或有限 約5%-6%

會議提出，對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行8000億元信貸額度，並建立重點項目清單對接機制。

植信投資研究院宏觀高級研究員羅奐劼表示，基建投資是今年穩增長重要抓手。在近三個月經濟遭受疫情沖擊之下，基建投資需要進一步發力才行，所以一攬子政策裏面涉及到基建投資的很多。國常會強調加大金融支持基礎設施建設力度，主要是為了保障基建投資能有持續的資金支持。

在王軍看來，此次會議「調增政策性銀行8000億元信貸額度」，對於適度超前開展基礎設施投資，特別是對於推動「十四五」規劃重大工程建設項目中的年度項目、促進經濟高質量發展的重點基建項目、推動區域平衡協調發展和新型城鎮化建設的相關項目的盡快開工並形成實物工作量，至關重要。

王軍同時也強調，其持續擴張受製於債務風險管控和投資回報率高的優質投資項目稀缺等因素，對經濟增長拉動的可持續性不強，全年基建投資反彈幅度或有限，大致在5%-6%左右。

李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等

國常會：支持基建 要調增政策性銀行8000億元信貸額度

堅持用改革舉措、市場化辦法解難題

會議提出，要堅持用改革舉措、市場化辦法解難題，深化「放管服」改革。

王軍分析說，穩經濟不僅需要著眼當前，更應著眼未來，依靠改革和開放，「堅持用改革舉措、市場化辦法解難題。」可以說，這是推動中國經濟轉型升級、實現高質量發展的根本之道。未來，收入分配體製改革、央地財政體製改革、投融資體製改革、資本市場改革等領域改革深入推進，非常值得期待。

5月23日的國務院常務會議部署了6個方面33條穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道，確保運行在合理區間。5月25日，國務院召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，要求紮實推動穩經濟各項政策落地見效。此次國常會強調，對政策實施提速增效。

責任編輯：李冰琪