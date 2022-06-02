內地學者劉元春指二季度經濟或負增長 上半年平均增速2%左右

疫情持續衝擊經濟，上海財經大學校長劉元春表示，二季度經濟增長可能出現負增長，從而導致上半年平均增長速度在2%左右。但由於刺激經濟等方案，下半年增速可望達8%，全年增速在4.5%至5%區間。

劉元春指全年增速料達4.5%到5%

據內媒報道，劉元春表示，從過去Omicron、Delta病毒周期演變規律來看，疫情可能在6月份告一段落。但二季度經濟增長可能出現負增長，從而導致上半年平均增長速度在2%左右。下半年，很可能在經濟規劃的一攬子方案的基礎上進行追趕，下半年中國經濟的增長速度可能能夠達到8%左右，今年的經濟增長可能是在4.5%到5%區間，一個常態的增長。

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官方定調全年的經濟成長目標訂於5.5%左右。劉元春認為盡可能地完成經濟目標，並不意味必須達成5.5%。政府工作報告的經濟目標，包括六大類，不要過度拘泥於5.5%的目標，要以中國經濟的循環暢通作為基本坐標，作為底線目標。

未來經濟仍面臨4大不確定性

劉元春說，只要在疫情防控取得階段性勝利，下半年整個經濟恢復一些正常，經濟快速步入到復甦的狀態，應該是可期望的。原因很簡單，疫情所帶來的經濟衝擊，與金融危機、經濟危機所帶來的經濟衝擊不一樣。如果市場主體保持比較完好，家庭、企業、政府的資產負債表不發生根本性變異，我們發揮復工復產的舉國體系效應，應該會快速步入到正常軌道上。疫情帶來的停滯與經濟危機帶來的停滯有本質區別，它的啟動速度要比經濟危機帶來的啟動速度要快得多。

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劉元春表示，下半年經濟啟動會比較快。當然，再加上出台增量的政策工具，以及存量的政策進行前移，盡可能地釋放它的空間，下半年出現一波較好的增長態勢，是可以預期的。

不過，未來中國的經濟還面臨著巨大的風險與不確定性，根據他的分析有4點。

第一為疫情，這一波疫情結束了，是不是還有新的疫情？特別是隨著病毒的演化，可能導致疫情防控的成本有所增加

第二，俄烏衝突是否會階段性休戰，抑或是進一步激化

第三，中美間的衝突是否會全面升級

最後是世界經濟會不會出現第二次觸底

劉元春表示，面臨巨大的不確定性和風險，下半年最重要的政策理念就是要保持底線思維，做好預案，盡可能進行政策儲備，來對沖這幾大不確定性。

責任編輯：尹航

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