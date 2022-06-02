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2022內地城市排行榜出爐 上海超越北京居首 瀋陽跌出新一線

社會熱點 16:39 2022/06/02

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內地城市最新排名出爐，據內媒《第一財經》周三（1日）發布的「2022城市商業魅力排行榜」，一向穩居龍頭寶座的北京，遭上海超越，2022年一線城市排名變為「上北廣深」。在新一線城市方面，成都在15城中排第一，合肥亦重回新一線之列，瀋陽則首次退圈。

據報導，「2022城市商業魅力排行榜」各項指標主要採用2021年全年或截至2022年年初的數據。除整合常規GDP、人口規模、產業結構外，還採用170個主流消費品牌的商業門店數據、17家各領域頭部互聯網公司的用戶行為數據和數據機構的城市大數據，圍繞商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、生活方式多樣性與未來可塑性等五大維度，評估內地337座地級及以上城市發展情況，並進行排名。

合肥時隔一年重回「新一線」之列

榜單自2013年開始發布，至今已是第八年評榜。其中，一線城市依舊是北京、上海、廣州和深圳，四大天王地位不可動搖，只是今年的排序變為「上北廣深」。

至於新一線城市方面，是指未來最有可能躋身一線的城市。榜單公佈15座新一線城市，依次為成都、重慶、杭州、西安、武漢、蘇州、鄭州、南京、天津、長沙、東莞、寧波、佛山、合肥和青島。

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值得一提的是，合肥時隔一年重回「新一線」之列，瀋陽則首次離開這個排行榜。其他新一線城市中，重慶超過杭州，排名新一線第二；武漢、寧波各升一名；鄭州、合肥上升兩名。總體來看，15座新一線城市的名單逐步趨於穩定。

在未來可塑性上，以高新技術企業、科技型中小企業、上市公司和優秀創業公司來計算的話，新一線和二線城市的優質本土公司數量佔全國的52%。而深圳在該維度上領跑全國；蘇州超越北京，南京也全面超過廣州；二線城市中，無錫快速完成了由「製造」向「智造」的轉變，躋身新興產業發展的第一梯隊。

責任編輯：易燕丹

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