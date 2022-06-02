內地連續3日本土病例降至百宗以下 北京13個區恢復生產生活秩序

內地新冠肺炎疫情趨緩，國家衛健委指出，目前全國疫情防控形勢持續向好，新增本土感染個案已經連續3天降至100宗以下，上海疫情進入向常態化防控轉換階段，北京疫情總體向好。在北京，全市17個區中已有13個區恢復正常的生產生活秩序。

國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍，在國務院聯防聯控機制記者會上表示，內地局部地區疫情仍有小幅波動，上海疫情進入向常態化防控轉換階段，但社會面疫情仍零星出現，要警惕疫情反彈風險。北京新增感染者數持續下降，疫情總體向好，豐台區、昌平區近日在就診人員或社區篩查中發現感染者，提示個別街鎮仍有局部社區傳播風險。

不擅自對低風險地區人員採取限制措施

此外，吉林、遼寧一些地區疫情仍在進展，感染來源尚不明確，疫情擴散風險較高。天津、四川等地雖有病例報告，但來自隔離人員，風險受控。雷正龍表示，端午假期人員流動和聚集性活動可能加大疫情傳播擴散風險。

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國家衛健委新聞發言米鋒也在會上強調，要切實提高早發現、早處置能力，做好重點場所、重點單位、重點人群疫情防控，避免出現聚集性疫情，防止反彈。同時，要科學精準落實各項防控措施，不任意增加隔離時間，不擅自對低風險地區人員採取限制措施。堅決防止簡單化、一刀切，防止層層加碼。

北京、上海疫情未「斷尾」

在北京，截至今日（2日）下午三時，新增5宗本土病例。其中4宗為隔離觀察人員，1宗為昌平區社會面篩查人員。當地自4月22日至今，累計報告1,785宗本土病例。

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截至周三（1日），北京全市17個區中已有13個區實現連續7日以上無新增社會面病例，已恢復正常的生產生活秩序。市政府新聞發言人徐和建表示，要全力以赴推進豐台區、昌平區社會面清零行動，統籌做好社會面防控、全市疫情防控工作。

至於上海方面，今日新增3宗本土確診及4宗無症狀感染。市衛健委主任鄔驚雷表示，目前上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，但疫情反彈風險仍然存在。要堅持「動態清零」總方針，嚴格落實常態化防控措施，進一步鞏固拓展來之不易的疫情防控成果。他又提醒，端午假期將至，市民要加強個人防護，減少人員流動，保持社交距離。

責任編輯：易燕丹

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