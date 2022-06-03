  • 29°C
香港時間 : 2022603日 (五) 10:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紀念屈原只是其中一個 端午節的起源還有這些

社會熱點 10:00 2022/06/03

分享：

分享：

今日（6月3日，農曆5月5日）是端午節，說起這節日，很多人第一時間會想到屈原投江，但其實它的歷史和傳說眾多，紀念屈原只是最廣為人知的其中一個。

一、介子推（？—公元前636年）

東漢蔡邕《琴操》中記載五月初五是為了紀念介子推的日子，當時晉國公子重耳與介子推流亡在外19年，介子推曾割肉給重耳充飢，後重耳回國即位，即晉文公，卻忘了封賞介子推。介子推歸山不出，晉文公放火試圖迫其下山，結果錯將介子推和其母親被燒死山中，有說法指，端午節最早是紀念介子推的。

二、屈原（約公元前340—公元前278年）

司馬遷《史記·屈原列傳》中首次提到屈原，但據聞一多考證，把屈原和端午節捆綁在一起，是南朝梁吳均《續齊諧記》中才出現。戰國晚期，秦國大將白起帶兵南下，攻破了楚國國都，屈原在當年五月五日投汨羅江自盡。後人為了不讓蛟龍吃掉屈原的屍體，往江中投了許多食物，據說後來就演變成糉子。

三、伍子胥（公元前559年—公元前484年）

伍子胥助吳王擊敗越國稱霸，越王勾踐請和，伍子胥建議斬草除根，但夫差一意孤行同意議和。隨後越國使用離間計，收買奸臣讓夫差賜死伍子胥。伍子胥死前要求把他的眼睛挖出來，放在都城門上，看越軍滅吳。夫差大怒，將伍子胥屍體裝在皮革袋裡，五月五日投入大江，因此也有了端午紀念伍子胥一說。

四、勾踐（約公元前520年―公元前465年）

勾踐在與吳國爭霸失敗之後，在范蠡的輔佐下，經過臥薪嘗膽後最終擊敗吳國。在越國恢復國力過程中，曾以劃龍舟來操練水兵，這樣做是為了不被吳國發覺練兵的動機，《越地傳》中對此有記載。如今端龍舟比賽已成為端午節的必備節目，有人認為這是為紀念勾踐而設立並沿襲後代的。

五、曹娥（130年—143年）

曹娥是東漢時代人，父親溺於江中，數日不見屍體，當時孝女曹娥年僅十四歲，晝夜沿江號哭。過了十七天，在五月五日遮天投江自殺。沒想到，五天后曹娥抱出父親屍體浮出水面，世人為了驚奇。這說法充滿神話色彩，但據說她投江之處有曹娥廟，還有著名的《曹娥碑》一文作為佐證。

除了這些，還有好些坊間說法或考證認為，端午節可能是為了紀念西晉人周處，或是起源於圖騰祭、祭祀先祖等活動，時間甚至被追溯至更早的夏朝。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 龍舟 端午節 節慶

下一篇文章

東莞男子闖超市隨機斬人 6人受傷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗
內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
台男大生改名「鮭魚之夢」食免費壽司 事後驚覺改不回去
台男大生改名「鮭魚之夢」食免費壽司 事後驚覺改不回去
內地KFC「盲盒」掀搶購潮 有人擲萬元買餐 中消協狠批：當抵制
內地KFC「盲盒」掀搶購潮 有人擲萬元買餐 中消協狠批：當抵制
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款