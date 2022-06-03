紀念屈原只是其中一個 端午節的起源還有這些

今日（6月3日，農曆5月5日）是端午節，說起這節日，很多人第一時間會想到屈原投江，但其實它的歷史和傳說眾多，紀念屈原只是最廣為人知的其中一個。

一、介子推（？—公元前636年）

東漢蔡邕《琴操》中記載五月初五是為了紀念介子推的日子，當時晉國公子重耳與介子推流亡在外19年，介子推曾割肉給重耳充飢，後重耳回國即位，即晉文公，卻忘了封賞介子推。介子推歸山不出，晉文公放火試圖迫其下山，結果錯將介子推和其母親被燒死山中，有說法指，端午節最早是紀念介子推的。

二、屈原（約公元前340—公元前278年）

司馬遷《史記·屈原列傳》中首次提到屈原，但據聞一多考證，把屈原和端午節捆綁在一起，是南朝梁吳均《續齊諧記》中才出現。戰國晚期，秦國大將白起帶兵南下，攻破了楚國國都，屈原在當年五月五日投汨羅江自盡。後人為了不讓蛟龍吃掉屈原的屍體，往江中投了許多食物，據說後來就演變成糉子。

三、伍子胥（公元前559年—公元前484年）

伍子胥助吳王擊敗越國稱霸，越王勾踐請和，伍子胥建議斬草除根，但夫差一意孤行同意議和。隨後越國使用離間計，收買奸臣讓夫差賜死伍子胥。伍子胥死前要求把他的眼睛挖出來，放在都城門上，看越軍滅吳。夫差大怒，將伍子胥屍體裝在皮革袋裡，五月五日投入大江，因此也有了端午紀念伍子胥一說。

四、勾踐（約公元前520年―公元前465年）

勾踐在與吳國爭霸失敗之後，在范蠡的輔佐下，經過臥薪嘗膽後最終擊敗吳國。在越國恢復國力過程中，曾以劃龍舟來操練水兵，這樣做是為了不被吳國發覺練兵的動機，《越地傳》中對此有記載。如今端龍舟比賽已成為端午節的必備節目，有人認為這是為紀念勾踐而設立並沿襲後代的。

五、曹娥（130年—143年）

曹娥是東漢時代人，父親溺於江中，數日不見屍體，當時孝女曹娥年僅十四歲，晝夜沿江號哭。過了十七天，在五月五日遮天投江自殺。沒想到，五天后曹娥抱出父親屍體浮出水面，世人為了驚奇。這說法充滿神話色彩，但據說她投江之處有曹娥廟，還有著名的《曹娥碑》一文作為佐證。

除了這些，還有好些坊間說法或考證認為，端午節可能是為了紀念西晉人周處，或是起源於圖騰祭、祭祀先祖等活動，時間甚至被追溯至更早的夏朝。

責任編輯：陳建錫