端午糉子鹹甜之爭有結果？數據顯示鹹糉銷量是甜糉4倍

端午節臨近，糉子將成為近期餐桌上的「常客」。而備受關注的糉子鹹甜之爭，今年看似已經分出勝負。據京東消費及產業發展研究院聯合京東超市周二（5月31日）發布的2022端午消費趨勢，5月中旬至下旬，糉子銷量按月增長超440%。鹹糉佔據主導優勢，鹹糉與甜糉的銷售比例大概為4:1。

新口味粽子超過130種

報告顯示，今年大量新口味糉子讓端午的餐桌更加豐富多彩，新口味糉子品種超過130種，銷量按月增長近500%。

其中，新口味的鹹糉以鮑魚燒肉糉、鮑魚糉、燒肉糉、佛跳牆糉、鮑魚干貝糉獲得更高關注，搜索量按月增幅分別達1800%、644%、561%、533%、400%。而新口味的甜糉中，黑芝麻核桃糉、燕窩水晶糉、紫糯棗泥栗心糉、大黃米豆沙糉、桂花蜜藕糉的搜索熱度較高，搜索量按月增幅分別達1100%、1020%、800%、700%、583%。

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據「大眾網·海報新聞」，隨著民眾對糉子口味需求的變化，以佛跳牆為代表的地方菜和高端食材鮑魚、燕窩、黑松露等也被融入糉子當中，成為消費者的新選擇。

報告顯示，香腸糉、藤椒牛肉糉、松茸鮮肉糉、佛跳牆糉、香辣小龍蝦糉的銷售熱度更高，銷量按月增幅都超過10倍。另外，燕窩水晶糉、鮑魚糉、大黃米豆沙糉、蛋黃裹蒸糉、蛋黃鮮肉糉的銷量按月增長也都在500%-800%之間。

北方對糉子口味更易「動搖」

至於哪裡的消費者更更青睞新口味糉子？報告顯示，廣東、北京、江蘇、湖北、浙江的新口味糉子佔比排名前五位，銷量佔比分別達16%、12%、9%、7%、6%。

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值得一提的是，北方人對糉子的口味更容易「動搖」。從新口味糉子銷量佔當地糉子總銷量趨勢來看，山東、河南、北京、湖北、河北成為佔比頭五位的省市。其中，山東新口味糉子銷量在全國排名第八位，銷量按月增幅超340%。

新口味的偏好上，不同地域呈現出不同的趨勢特徵。例如廣東省蛋黃鮮肉糉、燒肉糉銷量按月增長超10倍，鮑魚糉、燕麥八寶糉、大黃米豆沙糉、京味黃米糉的銷量按月增長超8倍；而山東省香腸糉、燒肉糉、桂花蜜藕糉銷量按月增長超10倍，醬香黑豬肉糉、八寶香糉的銷量按月增長超700%。

有專家分析認為，新口味糉子能夠滿足消費者追新嘗新的個性化需求，以及對口味、健康的重視。但同時商家也要注重產品的品質，保持新鮮口感與品質，讓更多新口味能夠從網紅產品進階成「長紅產品」，在糉子消費市場形成創新與傳承的雙核動力。

責任編輯：易燕丹

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