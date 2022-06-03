美國務院網站更新放回「不支持台獨」 官員這樣解釋

美國國務院近日更新網站，在美台關係論述中，重新放回「不支持台獨」的內容，強調美國對台政策數十年來一致。

有媒體引述美國國務院一位發言人表示，有關更新是反映國務卿布林肯（Antony Blinken）的對華政策演說，並否認是因為北京施壓。

▲ 美國國務院網站的最新美台關係論述。

https://www.state.gov/u-s-relations-with-taiwan/

美5月初更新美台關係現況 京曾警告「引火燒身」

美國國務院網站5月初曾更新美台關係現況，刪除2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，引發美國對台政策是否改變的臆測。

此舉當時引起北京不滿，外交部批評，美方修改美台關係事實清單，這是虛化掏空一中原則的小動作，「這種在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀的做法必將引火燒身」，促美把拜登有關美不支持「台獨」的表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄搞「以台制華」。

美國務院修改美台關係表述 京斥虛化掏空一中原則必引火燒身

而布林肯5月26日發表對華政策演說時，重申美國對台政策沒有改變，美國仍然堅定奉行「一個中國」的政策，「該政策以《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為指導。我們反對任何一方單方面改變現狀；我們不支持台灣獨立；我們期待兩岸的分歧以和平方式得到解決。」

據台灣的中央社報道，在布林肯演說兩天後，美國國務院5月28日更新美台關係現況論述，重新放回美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」、期盼「和平解決兩岸分歧」等文字。

拜登重申華府對台政策未變 京外交部用一首歌回應

【中美角力】外交部7點反駁布林肯 促放下圍堵遏制中國執念

美：再更新是反映布林肯對華政策演說

報道引述美國國務院一位發言人以不具名方式回應，再次更新美台關係事實清單（Fact Sheet），是為讓內容反映布林肯對華政策演說，他在演說中重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的長年「一中政策」。

該發言人並引述布林肯表示，美台享有強韌非官方關係，台灣是區域蓬勃民主政體及經濟領頭羊；他說，美方會持續依循一中政策，支持台灣有意義參與國際社會，深化美台經濟關係。至於再次更新美台關係論述、放回「不支持台獨」字眼，是否是因為北京施壓或抗議，該發言人強烈否認。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁