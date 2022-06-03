端午節吃糭4類人不宜多吃 醫師教路怎消化【附端午養生貼士】

今日6月3日，是農曆五月初五端午節，傳統要吃糭應節，但不是吃得越多越好。有醫師提醒，患有糖尿病、長者等4類人不宜多吃；而糯米較難消化，吃糭時可以配擔一些湯水幫助消滯。

人民網引述河南中醫藥大學第一附屬醫院主任醫師劉向哲介紹，端午節吃糭有其養生道理，糯米有益氣健脾、開胃消食的作用。而糭葉有蘆葦葉、竹葉和荷葉之分，其中蘆葦葉清熱生津、除煩止渴；竹葉清熱除煩、利尿排毒；荷葉清熱利濕、和胃寧神。

不過，他提醒糭子不是吃的越多越好，對於老年人、兒童等胃腸功能較弱人群，應少食或在糭子加一些雜糧米或紅豆、薏仁、山藥等，以減少腸胃負擔。

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據《北京青年報》，中疾控營養與健康所公共衛生碩士、天津市疾病預防控制中心醫師高春海撰文稱，糭子不是「老少皆宜」，有4類人士吃糭子要適量：

患有糖尿病或糖耐量減低人群：糭子中常有含糖量很高的紅棗、豆沙等，如果不加節制，就會損害胰島功能，引起患者血糖和尿糖迅速上升，加重病情 患有心血管病人群：肉糭和豬油豆沙糭含脂肪多，患有高血壓、高血脂、冠心病的人吃多了，可增加血液黏稠度，影響血液循環，加重心臟負擔和缺血程度，誘發心絞痛和心肌梗死 長者和兒童：糭子多用糯米製成，黏性大，老人和兒童如過量進食，極易造成消化不良。如果一定要吃，盡量選擇小糭子，尤其是含有粗糧、薯類的糭子，以及不加油、不加肉的糭子，吃時要細嚼慢嚥，便於消化吸收 患消化系統疾病人群：糭子蒸熟後會釋放出一種膠性物質，吃後會增加消化酶的負荷。患胃及十二指腸潰瘍病的人，若貪吃糭子很有可能造成潰瘍穿孔、出血，使病情加重。太油膩的糭子也會引起消化不良、脹氣，使疾病加重。另外，有膽結石、膽囊炎和胰腺炎的患者勿吃肉糭、蛋黃糭等，因其脂肪、蛋白質含量高，會加重病情

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高春海也提到幾個吃糭小貼士：

糭子要充分加熱，煮熱變軟後才能吃，並應趁熱食，加有油脂、肉類、蛋黃的糭子更不宜涼吃

正常成年女子吃糭，1天最好不要超過3個，男子最好不要超過5個。老年人和兒童應適量減少

吃糭要相應減少米飯、饅頭、麵條等主食的食用量，否則能量攝入過多，引起體重上升，還可能因過於飽脹引起消化不良

吃糭時應搭配蔬菜、水果，如涼拌青菜、水果沙拉等，緩解胃腸道不適，促進胃腸道蠕動

睡前兩小時最好別吃糭子，不要碰含水分很多的寒性瓜果類，以免造成腹瀉或腹痛，如西瓜等

配清淡蔬菜湯助消化

醫師劉向哲也教路一些湯水配搭，可幫助消化。他表示，吃糭子配一碗清淡的蔬菜湯，如冬瓜、竹筍、絲瓜湯等能幫助消化。若出現消化不良，可以配上一碗白蘿蔔湯，或是烏梅山楂湯消滯。

此外，端午也是入夏後重要的養生階段。劉向哲表示飲食上可食用黃鱔、鴨蛋等食物。黃鱔作為高蛋白質、低脂肪的食物，是體虛之人滋補佳品。中醫認為，鴨蛋味甘，性涼，有滋陰、清肺、豐肌、澤膚等作用。鹹鴨蛋咸而微寒，能滋陰清肺，是夏日食補與佐餐佳品。

起居方面，晚睡早起，適當接受陽光照射，以順應陽氣的充盛，有利氣血運行，振奮精神。多進行戶外活動，如行走、打八段錦或太極拳、慢跑、游泳等，以暢通氣血，中午小憩可以幫助人體緩解疲勞，同時要調暢情志，避免發怒。

責任編輯：林佩怡

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