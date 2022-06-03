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美副卿舍曼批中國挑戰歐洲安全 籲歐聯手應對

經濟脈搏 13:47 2022/06/03

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美國副國務卿舍曼譴責中國挑戰歐洲的安全、經濟及價值，呼籲歐洲與美國共同對抗來自北京的競爭。但她重申美國不想與中國衝突，也無意尋求「脫鉤」。

舍曼周四（2日）與歐洲媒體進行視像對話，她提到中國和俄羅斯宣布夥伴關係「無上限」之前，已在挑戰歐洲的安全和價值。中國與歐洲的距離很遠，但前者的行動與歐洲的未來至關重要。她樂見美國與歐洲現有的合作關係，同時也仍尋求彼此在行動保持一致，並提到在疫情和戰爭下，各方都著眼於供應鏈議題。

對於中俄合作，舍曼再次警告，中國如決定向俄羅斯提供軍事設備或面臨後果，並指俄羅斯和普京未來一段長時間內會被國際孤立，她不肯定這（中俄合作）對中國有好處。同時，她也提到，美國不想與中國起衝突，也無意與中國斷絕經濟關係，「我們不想要新冷戰…但我們不能指望北京改變自己的行為」。

舍曼的說法大致與布林肯的對華政策演說無異，後者當日批評中國企圖重塑國際秩序，美國將與中國展開激烈競爭，但不尋求新冷戰和衝突，不支持台獨。

中國外交部此前連續多日批評美國的對華政策演說，要求美方切實尊重中方主權、安全和發展利益，停止編造散播各類謊言謠言抹黑詆毀中國，在人權問題收起「教師爺」做派。駐美大使秦剛則指，美方所稱的競爭不是公平競爭，而是惡意對抗，將產生危險後果，用競爭定義中美關係只會加劇緊張。

美國務院網站更新放回「不支持台獨」 官員這樣解釋

美國擬6月21日對新疆商品實施禁令 京：終將損美自身利益（更新版）

中美關係在重要十字路口 外交部：美方不能把中國作為假想敵

責任編輯：陳建錫

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