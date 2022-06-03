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一人買樓全家幫 珠海：直系親屬可用公積金幫付首期還房貸

經濟脈搏 14:22 2022/06/03

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內地多地穩樓市政策頻出之際，廣東珠海近日實行「一人購房全家幫」，市內職工可以用公積金幫助直系親屬支付首期、還房貸。

澎湃新聞報道，珠海市近日印發《發揮住房公積金作用支持服務「產業第一」工作方案》，提到「優化政策，充分滿足繳存職工住房消費需求」，7項措施包括提高公積金貸款審批額度上限、提高住房公積金租房提取額度、實行「一人購房全家幫」等。

在提高公積金貸款審批額度上限方面，在資金流動性控制指標範圍內，實施合理的配貸系數，將單繳職工貸款審批上限由30萬提高到50萬，雙繳職工申請貸款審批上限由50萬提高到80萬。

2022年底前，繳存職工及配偶在本市無自住住房且連續足額繳存住房公積金滿3個月，可提取住房公積金用於支付房租，每個自然年內提取限額，由原來的2.4萬元提高至2.8萬元。

至於「一人購房全家幫」，該市繳存職工可提取賬戶餘額的90%幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）購房支付首付款，也可按還貸逐月提取公積金用於幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）償還購房貸款。

此外，加大對珠海市人才安居的支持力度。對頂尖、一、二、三類高層次人才提供優惠政策，申請人一人為高層次人才購買首套自住住房，可貸最高額度為150萬，申請人兩人為高層次人才，可貸最高額度為250萬。當地並支持城鎮老舊小區居民提取住房公積金，用於加裝電梯等自住住房改造。

責任編輯：林佩怡

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