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美智庫公開「諜照」 解放軍最強航母要趁端午下水？（組圖）

國情動向 14:54 2022/06/03

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美國智庫公布最新衛星照片指，中國在建的第3艘、最先進的航母003型，估計未來數周甚至數日內下水，而按中國海軍傳統，選在端午節下水的機會不小。

戰略與國際研究中心（CSIS）2日公布照片及有關消息指，中國海事局上周下令清空負責建造003型的江南造船廠周邊的船隻，且向乾船塢注水，同時拆除了船塢的作業設備，包括登上航母的樓梯和支架。中國素有把重大軍事里程碑和節日結合的傳統，003型最早或在3日（農曆5月5日）、即端午節當日下水。

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《華爾街日報》（WSJ）引述分析人士指，根據照片，這艘航母使用的是新的電磁彈射，類似於美國和法國航母的技術。一旦投入服役，第3艘航母將大幅提升中國確保近海利益的能力，同時也會使中國海軍能將力量投射到離大陸更遠的地方。另有跡象表明，中國的第4、第5艘甚至第6艘航母將繼續保持這種進展。

哈德遜研究所（HI）研究員Bryan Clark則認為，新航母的強弱主要取決於它艦載機，要讓下一代戰機殲-20與航母兼容，中國還有很長的路要走。但他說，一旦數年後中國在這方面取得重大進步，美國可能會在該地區面對一支擁有有效作戰能力的中國海軍，這這對美國來說將是一個挑戰。

中國駐美國大使館拒絕該報的評論請求。五角大樓暫未回應。

責任編輯：陳建錫

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