美審查中國商品關稅 官員：考慮所有選項包括減關稅、新調查

美國副貿易代表比安奇（Sarah Bianchi）周四（6月2日）表示，拜登政府在審查對中國進口商品關稅可能作出調整時，正在考慮所有選項，包括關稅減免、新的貿易調查，重點轉移到對中國的戰略關切。

比安奇接受路透專訪時表示，美國貿易代表辦公室正尋求應對來自中國的長期挑戰，設計一個真正有意義的關稅結構，又指重點放在對非市場行為、經濟脅迫等關切。

美國當局正審視對華關稅，正值面對高通脹，總統拜登日前表示正考慮是否取消部分中國商品的進口關稅。不過，華府官員對減免關稅與否一直有分歧。

美考慮是否降低部分中國商品關稅 副財長稱需取平衡

美官員料對華關稅評估可能需要數月

中方多次表示，美國政府是時候重新考慮並盡早取消這些加徵的關稅；又指在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國消費者和企業的根本利益，有利於美國、中國及世界。

美台新貿易談判 或比印太經濟框架進展更快

另一邊廂，美台深化經貿關係，恐惹北京不滿。比安奇指出，美國與台灣的新貿易談判，可能比印太經濟框架（IPEF）談判進展更快。

她認為，美國渴望與台灣合作，「並擴大我們在那裡的談判授權，以及……從中小型企業、數字貿易到勞動力等系列問題，我們都期待盡快開始」。

在北京，外交部發言人趙立堅此前批評，近期美方在台灣問題上動作頻頻，伎倆不斷，實質上都是違反一個中國原則，為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，攪亂台海和平穩定。

他警告，美方執意打「台灣牌」，只會將中美關係帶入危險境地，促美恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止與台商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

美國務院網站更新放回「不支持台獨」 官員這樣解釋

責任編輯：林佩怡

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