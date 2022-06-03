內地4省對低風險地區人員等 不再查驗核酸陰性證明

內地最近單日新增本土病例保持在100宗以下，國家衛健委強調，要科學精準落實各項防控措施，不擅自對低風險人員採取限制措施。而江西、江蘇、安徽、廣東4省，近日已對低風險地區人員流動的防疫要求作出動態調整，將不再對低風險地區人員等查驗核酸陰性證明。

據《健康時報》報導，江西省委辦公廳、省政府辦公廳周四（2日）印發通知，提到精準落實疫情防控舉措，嚴禁層層加碼、過度防疫。低風險地區和無本土疫情的縣（市、區）之間人員（含各類學生）可以自由有序流動，不再查驗核酸檢測陰性證明，不再實行核酸落地檢，不得實行隔離管控，只需落實掃碼、量體溫常態化防控措施。

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江蘇：取消公路通行限制

江蘇省對於低風險地區的客、貨車輛和人員，全省各地已全面取消防疫通行限制，高速公路出口不再查驗48小時核酸檢測證明，予以快速放行。對於來自上海等中高風險地區的車輛，目前仍需持有48小時內核酸檢測陰性證明，並實行提前報備、點對點運輸等閉環管理措施。

▲ 江蘇對低風險地區客、貨車取消通行限制，不再查驗48小時核酸證明。

至5月30日下午6時，江蘇省全面完成與中高風險地區接壤之外的普通公路查驗點撤除工作，全省本輪疫情期間設置的337個普通公路查驗點，除了蘇州保留與上海接壤的2個查驗點外，其餘全部撤銷。

安徽：確保低風險地區貨車快速通行

安徽省疫情防控應急綜合指揮部辦公室5月27日發布通知，就全面取消低風險地區貨運車輛防疫通行限制做出要求。通知強調，對來自低風險地區貨運車輛，不查驗48小時核酸檢測證明；各地要加強督促檢查，確保來自低風險地區貨運車輛快速便捷通行，嚴禁一刀切。

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廣東：多地火車站乘車不查核酸證明

據《廣州日報》消息，目前，廣東省內廣州、湛江等多地出行已不再要求查驗核酸檢測陰性證明。其中在廣州，從廣州站、廣州東站、廣州南站進站乘車旅客，已取消查驗48小時核酸陰性證明，除進京旅客須持「北京健康寶」綠碼和乘車前48小時內核酸檢測陰性證明外，其他旅客只需提供健康碼綠碼且體溫正常即可進站乘車。

▲ 在廣州，旅客提供健康碼綠碼且體溫正常即可進站乘車。

湛江自5月24日12時起，離湛旅客不需要查驗核酸檢測陰性證明。離開東莞、佛山亦已經不再查驗48小時核酸檢測陰性證明，憑健康碼綠碼即可出行。

不過，深圳進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等，仍然需要出示72小時核酸檢測陰性證明。

責任編輯：易燕丹

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