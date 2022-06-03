北京：已轉入動態清零階段 全市社會面穩定清零重點在兩區

北京市新冠肺炎疫情趨緩，官員表示，多個區陸續恢復正常的生產生活秩序，標誌著北京已經轉入動態清零階段；目前全市社會面穩定清零重點在豐台、昌平兩區。

在周五（3日）疫情發布會上，北京委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，北京疫情總體持續穩定向好，新增感染者數量持續下降。

他指出，截至目前，除了豐台、昌平、朝陽區外，其餘13區及經開區已連續7日以上無新增社會面病例。14個區和經開區已按照分區、分級、動態實施社會面防控措施要求，除封管控區的人員外，已陸續恢復正常的生產生活秩序，標誌著北京已經轉入動態清零階段。

據他指，當前全市社會面穩定清零重點在丰台、昌平兩區。要盡快查清感染鏈條，風險點位和人員要迅速落位管控，防止疫情風險外溢。

盡快把隱匿風險篩淨

徐和建又表示，近日出現社會面零星散發病例，疫情傳播風險仍局部存在。要堅決扛起責任，以更加果斷的行動，盡快把隱匿風險撈乾篩淨，打好殲滅戰，實現社會面穩定清零。而端午假期，疫情防控仍是首要任務，要毫不放鬆抓好疫情防控工作。

北京周四（2日）新增15宗新冠肺炎本土感染病例；周五截至下午3時，新增2宗本土感染，均在朝陽區，其中1宗為社會面篩查人員。而4月22日以來，北京市累計報告1797宗感染，涉及15個區和經開區。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁