  • 29°C
香港時間 : 2022603日 (五) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京：已轉入動態清零階段 全市社會面穩定清零重點在兩區

社會熱點 18:16 2022/06/03

分享：

分享：

北京市新冠肺炎疫情趨緩，官員表示，多個區陸續恢復正常的生產生活秩序，標誌著北京已經轉入動態清零階段；目前全市社會面穩定清零重點在豐台、昌平兩區。

在周五（3日）疫情發布會上，北京委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，北京疫情總體持續穩定向好，新增感染者數量持續下降。

他指出，截至目前，除了豐台、昌平、朝陽區外，其餘13區及經開區已連續7日以上無新增社會面病例。14個區和經開區已按照分區、分級、動態實施社會面防控措施要求，除封管控區的人員外，已陸續恢復正常的生產生活秩序，標誌著北京已經轉入動態清零階段。

據他指，當前全市社會面穩定清零重點在丰台、昌平兩區。要盡快查清感染鏈條，風險點位和人員要迅速落位管控，防止疫情風險外溢。

盡快把隱匿風險篩淨

徐和建又表示，近日出現社會面零星散發病例，疫情傳播風險仍局部存在。要堅決扛起責任，以更加果斷的行動，盡快把隱匿風險撈乾篩淨，打好殲滅戰，實現社會面穩定清零。而端午假期，疫情防控仍是首要任務，要毫不放鬆抓好疫情防控工作。

北京周四（2日）新增15宗新冠肺炎本土感染病例；周五截至下午3時，新增2宗本土感染，均在朝陽區，其中1宗為社會面篩查人員。而4月22日以來，北京市累計報告1797宗感染，涉及15個區和經開區。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地增74本土病例 北京倡就地過節、休閒場所「應關盡關」
今日
內地增74本土病例 北京倡就地過節、休閒場所「應關盡關」
內地連續3日本土病例降至百宗以下 北京13個區恢復生產生活秩序
2022/06/02
內地連續3日本土病例降至百宗以下 北京13個區恢復生產生活秩序
2022內地城市排行榜出爐 上海超越北京居首 瀋陽跌出新一線
2022/06/02
2022內地城市排行榜出爐 上海超越北京居首 瀋陽跌出新一線
北京市：疫情反彈風險仍在 端午將至非必要不出京
2022/05/31
北京市：疫情反彈風險仍在 端午將至非必要不出京

你可能感興趣

內地增74本土病例 北京倡就地過節、休閒場所「應關盡關」
今日 12:09
內地增74本土病例 北京倡就地過節、休閒場所「應關盡關」
內地連續3日本土病例降至百宗以下 北京13個區恢復生產生活秩序
19:11 2022/06/02
內地連續3日本土病例降至百宗以下 北京13個區恢復生產生活秩序
2022內地城市排行榜出爐 上海超越北京居首 瀋陽跌出新一線
16:39 2022/06/02
2022內地城市排行榜出爐 上海超越北京居首 瀋陽跌出新一線
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 北京 中國

上一篇文章

雷軍微博寫「端午節快樂」被指不合適 後改成「端午節安康」

下一篇文章

內地4省對低風險地區人員等 不再查驗核酸陰性證明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

台男大生改名「鮭魚之夢」食免費壽司 事後驚覺改不回去
台男大生改名「鮭魚之夢」食免費壽司 事後驚覺改不回去
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？
一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？
內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗
內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款