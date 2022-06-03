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雷軍微博寫「端午節快樂」被指不合適 後改成「端午節安康」

社會熱點 19:11 2022/06/03

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今日是端午節，小米創辦人雷軍一早在微博寫道「早，端午節快樂」，卻遭網民指用字不合適、不妥。據內地「觀察者網」微博，幾分鐘後雷軍修改帖文為「端午節安康」。但也有網民認為，說快樂也沒問題，不必強行「糾正」。

究竟端午節能否說「端午節快樂」？中新社「國是直通車」微博發布影片指出，過去大多都是說「端午節快樂」，但近來有了爭議，有人認為這天是屈原、伍子胥、曹娥的悲壯日子，不能互祝快樂。

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「國是直通車」表示，到底該怎麼說不必太糾結，「說快樂肯定沒毛病，說安康也可以」。

影片引述有專家指出，設立端午節的初衷是歡樂喜慶、祛毒平安，而祭祀只是端午節的內容之一，還有吃粽子、賽龍舟等民俗。此外，在古詩詞裡也有描繪端午節快樂祥和的詩句，比如唐玄宗李隆基在《端午三殿宴群臣》的序中，寫到「歎節氣之循環，美君臣之相樂」，讚美的就是一幅君臣同樂的盛景。

最後，影片表示，端午節作為國家法定節假日，放假也是一件快樂的事情。

內地網民反應：

我還以為說快樂犯法呢……

以前都是說端午快樂的，前幾年才跑出端午安康來，安康挺好，但快樂也不能少啊！

一群人兒童節不喊安康，端午節非要按著頭喊安康，就是徹頭徹尾的雙標。

端午快樂不合適，一般說端午安康。

所有能放假的節日，大家都要快樂呀。

責任編輯：林佩怡

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