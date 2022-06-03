琶洲港澳客運碼頭竣工 赤鱲角坐船上廣州將僅需2小時

廣州琶洲港澳客運口岸碼頭工程近日順利通過竣工驗收，朝通航邁出重要一步。據估計，未來由香港國際機場坐船出發，只需2小時即可直達廣州市中心。

《南方都市報》報道， 琶洲港澳客運口岸分兩期建設，一期工程建築面積6500平方米，臨時聯檢樓首層架空，二層出境、三層入境；碼頭岸線長度280米，首期投入2艘碳纖維高速客船，開通琶洲至香港國際機場航線，約120分鐘直達。高速客船「海珠湖」和「海珠灣」均已交付，口岸申報和籌備工作穩步推進。

今後，旅客還可享受「廣州檢票、香港登機」的一站式出行服務，由琶洲乘船出發香港乘機通往全世界，也能吸引海內外旅客由香港機場轉船暢遊大灣區。

另外， 項目未來還規劃運營直通香港市區、澳門市區和澳門國際機場的客運航線。 計劃開通包括珠海在內的大灣區城際水上客運航線，以及增開琶洲往返香港市區、澳門氹仔（澳門國際機場）航線，將填補廣州中心城區到港澳水上高速客運航線的空白。

廣東省港航集團負責人指，口岸碼頭將進一步縮短大灣區中心城市距離，實現主要城市間立體交通的銜接，助力打造國際一流灣區和世界級城市群建設。

責任編輯：陳建錫