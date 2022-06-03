內地端午旅遊回暖 假期首日訂單較「五一」增逾三成

內地端午小長假今日正式開始，旅遊市場加速回暖。在線旅遊平台攜程的數據顯示，端午首日通過該平台預訂的旅遊產品訂單總量，較五一假期首日增長37%。而假期首日景區門票的預約量，亦較五一假期首日呈雙位數增長。

全國多個景區於端午假期前推出門票減免、本地人半票等優惠政策，今年端午小長假旅遊景區門票的預約，相比清明和五一假期呈現好轉跡象。不過，消費者預訂景區仍以本地周邊為主，周邊景區門票訂單佔比約達九成。

端午將至內地多省恢復跨省遊 但部分地區仍倡導就地過節

此外，上海市6月1日起，進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段，有序開放「主要旅遊資源位於室外或50%以上旅遊項目位於室外」的A級旅遊景區。端午期間，攜程平台上逾40家上海本地景區率先開放，並恢復交易預訂。

露營、自駕遊持續火熱

攜程數據顯示，上海濱江森林公園端午日均訂單成交量，比3月日均增長超20倍，端午首日通過該平台預約上海濱江森林公園的票量超2萬單；東方明珠電視塔端午日均訂單成交量，亦較3月日均訂單成交量增長超11倍。

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值得一提的是，今年端午假期露營與自駕游的熱度持續走高。平台數據顯示，端午假期首日國內露營產品預訂量，較五一假期首日增長68%。租車數據顯示，6月1日活動第一日租車成交單較2021年同期增長70%，較2019年同期增長超200%。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，作為上半年最後一個小長假，端午旅遊的各種利好信息提振市場信心。隨著多地疫情防控好轉，尤其是上海、北京兩大客源輸出地有序推進文旅產業恢復開放，加之跨省遊熔斷精準到縣的利好政策，旅遊業總體形勢逐漸好轉。

責任編輯：易燕丹

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