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市民扎馬步做核酸 河南採樣屋設計不便惹議

社會熱點 23:02 2022/06/03

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河南鄭州推行常態化核酸，近日投入使用的核酸採樣屋卻引發熱議，皆因設計不便，醫護在屋內需要蹲在椅子上，屋外市民則需要扎著馬步做核酸，而該核酸採樣屋售價近5萬（人民幣，下同）。

據內媒報道，該核酸檢測屋窗口有兩個小洞，是留給工作人員伸手操作使用的，但設計高度卻一言難盡，醫護人員坐下有點矮，站着有點高。只能蹲在椅子上勉強舒服些。

被採樣的市民更加難受，大部分人在做核酸時，還需要採用「扎馬步」的方式，才能配合醫護人員。小孩子更加困難，有的身高完全不夠，只能醫護人員調整角度才能採樣。網友紛紛吐槽，除了有空調，其他方面設計師可能沒有考慮全面。

中標公司僅成立11天

據河南省政府採購網5月18日公示，河南省雙人便民核酸採樣屋採購項目(一批)供應商為海樂苗(鄭州)智能物聯有限公司(下稱「海樂苗」)，中標單價為46800元。採購人為河南省工業和信息化廳，採購代理機構為河南招標採購服務有限公司。

而據天眼查APP信息顯示，該公司於2022年5月7日成立，時間距上述公示日期僅提前了11天。

5月13日，國家衛健委要求，在大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。23日進一步明確提出，要完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。

按照此前河南省披露，將加快全省1.4萬餘個便民核酸採樣屋建設，滿足常態化核酸檢測需求。根據海爾生物醫療微信號消息，目前，海爾生物醫療核酸採樣艙已在全國31個省市，200多個城市，5000餘家醫院、疾控及社區服務中心等機構投入使用。

除設計不合理外，有市民反映部分核酸檢測屋的採樣時間與市民上班時間高度重合。部分市民反映中午休息出來做核酸，發現核酸檢測屋的採樣員也下班休息，下午下班後去做核酸，發現核酸檢測屋的採樣員同樣下班。

另外，核酸檢測排隊較長。常態化核酸檢測第一天，有居民反映，高溫之下，一些老人、小孩在核酸檢測屋前排隊數十分鐘才完成核酸檢測，採樣效率與之前全員核酸檢測時相比較低。

實際檢測頻次並非「兩天一檢」，而是「三天兩檢」。而根據規定，每48小時內進行第二次核酸檢測的，費用需要居民自理。

核酸費用擠佔醫保？國家醫保局回應：各地政府承擔

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責任編輯：袁瑋婧

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