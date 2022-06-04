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秦剛：台灣1800年前就是中國一部分 比美國建國還早

國情動向 12:20 2022/06/04

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中國駐美大使秦剛3日在亞洲協會得州分會上表示，中美關係正面臨空前複雜嚴峻的挑戰，呼籲美國不要把遏制打壓別國作為自己發展的目標。談及台灣問題時，秦剛說，台灣早在近1800年前就是中國的一部分，比美國建國早1500多年，美方應恪守在中美三個聯合公報中就台灣問題所作鄭重承諾。

中美要相互尊重、和平共處、合作共贏

根據駐美國大使館公布的秦剛講話全文，秦剛稱，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，正面臨空前複雜嚴峻的挑戰。兩國正處在新一輪相互發現、認知和調適的過程中，這不僅事關兩國17億人民的福祉，也事關世界和平與繁榮。

他說，美國國務卿布林肯上周發表了對華政策演講，核心要義就是美國要集中全部力量同中國開展全面、激烈的戰略競爭。這篇講話暴露了美國對時代、對中國的嚴重誤解誤判，凸顯了中美雙方在一些重大問題上的分歧。

美國務院網站更新放回「不支持台獨」 官員這樣解釋

中國東部戰區再在台島周邊戰備警巡 指美將把台灣推向危險境地（更新版）

秦剛提到，今年是美國前總統尼克遜訪問中國50周年。當年中美隔絕敵對，兩國間的深刻分歧遠超過今天。而兩國老一輩領導人以非凡的智慧和遠見，就一些根本性問題進行「哲學探討」，為兩國關係打破堅冰找到正確方向。對此，他提出三個問題：我們今天所處的是什麼樣的世界？中美作為兩個大國應該如何建設好自己的國家，並且為世界的和平與繁榮作出貢獻？什麼才是中美正確的相處之道？

美方應恪守中美三個聯合公報中的承諾

秦剛說，希望美國做一個好的高爾夫球手，而不要當拳擊手，不要把遏制打壓別國作為自己發展的目標，那只會使自身發展誤入歧途。至於中美正確的相處之道，總結一句話就是相互尊重、和平共處、合作共贏。中美關係的主流是利益交融、互利共贏，合作是雙方唯一正確的選擇。以全面、激烈競爭定義和主導中美關系，既違背兩國關係的現實，也違背兩國人民的意願，只會導致對抗甚至衝突。

談及台灣問題時，秦剛說，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最根本的問題。一個中國原則是中美關係的基石。台灣早在近1800年前就是中國的一部分，比美國建國早1500多年。美方應該恪守它在中美三個聯合公報中就台灣問題所作鄭重承諾，而不是不斷虛化掏空一個中國原則，支持縱容「台獨」，搞「台灣地位未定論」，制造台海局勢緊張，危及地區和平穩定。

英外相卓慧思談助台自衛 駐英使館強烈譴責

胡錫進：解放軍機繞台除態度宣示 更是為熟悉未來戰場

秦剛最後表示，我們注意到，布林肯國務卿表示，美不尋求並決心避免衝突或「新冷戰」、不尋求阻止中國發揮大國作用、不阻止中國發展經濟和促進人民利益，美方希望同中方加強直接溝通和建設性接觸，歡迎中國留學生，不會歧視中國公民。中方重視上述表態，同時行勝於言，貴在知行合一。希望美方採取實際行動，與中方相向而行，為穩定和改善中美關係作出積極努力。

責任編輯：尹航

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