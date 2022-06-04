【突發】D2809次動車在貴州榕江站撞上泥石流脫線 釀1死8傷（第二版）

6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線。事故造成1名司機死亡，1名列車員與7名旅客受傷。

（第二版更新於13:00 新增事故細節）

據央視新聞報道，6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線，造成1名司機、1名列車員與7名旅客受傷。

報道指，鐵路部門迅速啟動應急預案，受傷人員已送往榕江縣醫院進行全力救治，受傷旅客和列車員均已得到妥善治療，沒有生命危險，動車司機不幸死亡。列車上其他136名旅客已安排轉運疏散。目前，現場救援工作已全面展開，事故原因正在調查之中。

另據內媒報道，現場乘客拍攝的影片和圖片顯示，該列車當時正行駛在站台區間，部分車廂已脫離軌道，車頭撞上站台導致損毀嚴重。在車廂內，乘客的物品和食物撒落在地面，一些乘客受到驚嚇在哭泣。

今天早上7時16分，榕江縣氣象台繼續發布雷電黃色預警信號，當時的內容顯示，預計未來3小時水尾、古州、忠誠等鄉鎮雷雨天氣持續，可能會造成雷電災害事故。

▲ 圖片來源：微博@貴州消防

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道