  • 32°C
香港時間 : 2022604日 (六) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

動車撞上泥石流脫線致1死8傷 殉職司機5秒內採取緊急制動（第三版）

社會熱點 12:36 2022/06/04

分享：

分享：

6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線。事故造成1名司機死亡，1名列車員與7名旅客受傷。

（第三版更新於16:00 新增事故細節）

據央視新聞報道，6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線，造成1名司機、1名列車員與7名旅客受傷。

報道指，鐵路部門迅速啟動應急預案，受傷人員已送往榕江縣醫院進行全力救治，受傷旅客和列車員均已得到妥善治療，沒有生命危險，動車司機不幸死亡。列車上其他136名旅客已安排轉運疏散。目前，現場救援工作已全面展開，事故原因正在調查之中。 

殉職司機5秒內採取緊急制動措施

從貴陽高鐵工務段獲悉，受事故影響，貴陽北站開往廣州的動車全部停運，廣州至貴陽方向的動車全部停靠晚點。 

另據人民日報引述中國鐵路，經車載數據分析，值乘司機在列車行駛至榕江站進站前的月寨隧道內時發現線路異常，在5秒鐘內採取了緊急制動措施，列車滑行900多米。高速鐵路的防撞牆和軌道結構的整體防護作用避免了列車顛覆墜落。

另據內媒，現場乘客拍攝的影片和圖片顯示，該列車當時正行駛在站台區間，部分車廂已脫離軌道，車頭撞上站台導致損毀嚴重。在車廂內，乘客的物品和食物撒落在地面，一些乘客受到驚嚇在哭泣。

事發地榕江縣今日凌晨起曾連發過暴雨、雷電、大霧等7條天氣預警信息，其中包括一條暴雨紅色預警信號。

圖片來源：微博@貴州消防

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
交通事故 鐵路

上一篇文章

繼溫州723後最嚴重事故 胡錫進：保14億人平安永遠是巨大挑戰

下一篇文章

內地增76宗本土個案 上海再增社會面感染
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗
內地部署新冠疫苗序貫加強免疫接種 可選智飛或康希諾疫苗
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
台男大生改名「鮭魚之夢」食免費壽司 事後驚覺改不回去
台男大生改名「鮭魚之夢」食免費壽司 事後驚覺改不回去
一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？
一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款