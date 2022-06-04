動車撞上泥石流脫線致1死8傷 殉職司機5秒內採取緊急制動（第三版）

6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線。事故造成1名司機死亡，1名列車員與7名旅客受傷。

（第三版更新於16:00 新增事故細節）

據央視新聞報道，6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線，造成1名司機、1名列車員與7名旅客受傷。

報道指，鐵路部門迅速啟動應急預案，受傷人員已送往榕江縣醫院進行全力救治，受傷旅客和列車員均已得到妥善治療，沒有生命危險，動車司機不幸死亡。列車上其他136名旅客已安排轉運疏散。目前，現場救援工作已全面展開，事故原因正在調查之中。

殉職司機5秒內採取緊急制動措施

從貴陽高鐵工務段獲悉，受事故影響，貴陽北站開往廣州的動車全部停運，廣州至貴陽方向的動車全部停靠晚點。

另據人民日報引述中國鐵路，經車載數據分析，值乘司機在列車行駛至榕江站進站前的月寨隧道內時發現線路異常，在5秒鐘內採取了緊急制動措施，列車滑行900多米。高速鐵路的防撞牆和軌道結構的整體防護作用避免了列車顛覆墜落。

另據內媒，現場乘客拍攝的影片和圖片顯示，該列車當時正行駛在站台區間，部分車廂已脫離軌道，車頭撞上站台導致損毀嚴重。在車廂內，乘客的物品和食物撒落在地面，一些乘客受到驚嚇在哭泣。

事發地榕江縣今日凌晨起曾連發過暴雨、雷電、大霧等7條天氣預警信息，其中包括一條暴雨紅色預警信號。

▲ 圖片來源：微博@貴州消防

責任編輯：尹航

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