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繼溫州723後最嚴重事故 胡錫進：保14億人平安永遠是巨大挑戰

社會熱點 14:28 2022/06/04

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今日上午貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線。事故造成1死8傷。《環球時報》前總編胡錫進稱，「這應該是中國動車自2011年溫州7.23事故以來最嚴重的事故了」，「保14億中國社會的平安，永遠都是中國政府的巨大挑戰。」

胡錫進說，一列動車在貴州榕江縣撞上突然侵入線路的泥石流，一名司機遇難，多人受傷。這應該是中國動車自2011年溫州7.23事故以來最嚴重的事故了。

他說，這一次直觀看上去是天災，接下來看鐵路部門的進一步調查定性。

胡錫進提到，鐵路在中國有著特殊意義，中國無疑是鐵路在交通總負荷中占比最高的世界大國。中國如今站到了全球鐵路發展和現代化的最前列，中國一個國家的高速鐵路總路程比全球其他國家加起來還要多。然而越是這樣，越要一絲不苟地維護包括動車在內高速鐵路的平安，維護好所有鐵路運行的平安。

他表示，保14億中國社會的平安，永遠都是中國政府的巨大挑戰。

胡錫進所提到的溫州7.23事故是指，2011年7月23日晚，甬溫線浙江省溫州市甌江特大橋上，由北京南站開往福州站的D301次列車與前方由杭州站開往福州南站的D3115次列車發生同向追撞事故，後車D301次四節車廂墜橋。據官方公佈，事故造成40人死亡、172人受傷，中斷行車32小時35分，直接經濟損失1億9371.65萬元。

【突發】D2809次動車在貴州榕江站撞上泥石流脫線 釀1死8傷（第二版）

責任編輯：尹航

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