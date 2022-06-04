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台灣增6.8萬宗確診 破紀錄增152人死亡

社會熱點 16:00 2022/06/04

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台灣今天新增6.8萬宗本土病例，中重症增496例、其中152例死亡，包括1例兒童肺炎死亡以及2例疑似腦炎的重症病例。

新增本土確診以新北市的9820宗佔最多，高雄和台中亦分別有超過9500宗。至於152例本土死亡個案，年齡介於1歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中144例有慢性病史、71例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有87人。

根據台灣的疫情指揮中心統計，今年1月至6月3日，本土輕症、無症狀個案累計223萬9878例、佔99.69%，中症累計4705例、佔0.21%，重症累計2328例、佔0.1%。

台灣的衛福部長陳時中今天指出，從目前的狀況看起來，台灣疫情處在高點，而每一個人都有推估的模型，有人高估單日有20萬人確診，也有人低估單日有10萬人，他根據國際模型推估可能是12、13萬，但現在如果單日確診10萬人的話，他認為就到達高點。

陳時中說，去年有3級管制，但今年沒有，不過在人流方面只有去年3級管制的四分三，在人民高度自制的情形下，讓疫情高點不會太高，但他認為，疫情還是有許多要努力的地方。

秦剛：台灣1800年前就是中國一部分 比美國建國還早

台灣增逾7.6萬本土病例 擬從3方面放寬入境

責任編輯：尹航

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