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河南女大學生生前撥急救電話沒等來救護車 接線員：感覺你沒什麼事

社會熱點 17:57 2022/06/04

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河南大學的學生彭美（化名）獨自在寢室突發疾病，她曾撥打急救電話，與接線員通話近8分鐘，或因她當時意識模糊，未能精確說出自己的位置，接線員疑未有效受理。一個多小時後，室友發現異常，再次撥打急救電話，急救人員才趕至寢室。彭美被診斷為急性腦出血，後在重症監護室搶救，5月30日病故。事件引發廣泛關注，官方指已成立專項調查組。

接線員：不說清楚位置無法派車

據內媒報道，5月17日上午，河南大學鄭州龍子湖校區進行核酸檢測，班裡發現彭美沒有參加核酸檢測。中午12時左右，班長打電話給彭美無人接聽，通知室友去查看彭美情況。12時14分，班長到達宿舍並撥打急救電話。12時28分，急救人員進入宿舍內進行救治。此後，被送往鄭大一附院東院區救治，被診斷為急性腦出血，後一直在重症監護室搶救。5月30日，不幸病故。

經確認，彭美在5月17日上午10:30左右撥打過急救電話，通話時長大約8分鐘。通話錄音顯示，彭美呼吸沉重，說話聲音較小。接線員問她是要救護車嗎？彭美「嗯」了一聲，說「河南大學」。接線員詢問河南大學在哪？彭美回答「鄭州」，後再次強調「河南大學鄭州校區」。接線員則詢問在什麼路上？彭美回答：「明倫校區，我頭好疼啊，明倫，鄭州。」接線員再次詢問：「明倫校區是在哪個路上？我只知道有個龍子湖校區。」

官網顯示，河南大學目前擁有鄭州校區和開封明倫校區、金明校區。

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錄音中，接線員繼續詢問「明倫校區是在哪個路上？」，彭美再次重複「我不知道，鄭州」。接線員告知她不要用嘴巴呼氣，用鼻子呼吸，否則會越來越難受。隨後接線員多次與彭美確認位置，請她向室友確認位置，彭美說沒有室友，並再次說「鄭州河南大學」。隨後，接線員讓彭美看一下微信位置，並說「不要用嘴巴呼吸」。通話後半段，彭美說話困難，難以直接回覆接線員問題，並帶有哭腔，接線員則表示不說清楚位置無法派車。

此後，彭美幾乎沒有再回覆接線員，接線員之後在電話中稱「這都是上大學，也都是二十多歲的人了」，「我感覺你沒什麼事啊。」

病故女生被診斷為急性腦出血

報道提到，彭美撥打急救電話後陷入昏迷，並在就醫後被診斷為急性腦出血。

彭美的父親說，女兒彭美於5月17日下午進行手術，此後一直住在icu病房，靠呼吸機維持生命，直到5月30日女兒去世，十多天下來，醫療花費大約二十多萬。

事件引發輿論廣泛關注，有網民批接線員漠視生命，「在別人打急救電話，明確了自己頭疼呼吸急促的狀況下，別人報了大概位置就趕緊去查啊，誰沒事打急救電話玩啊？磨嘰和教育了別人八分鐘，最後還不了了之錯過最佳搶救時間，接線員簡直漠視生命」。

鄭州市衛健委3日表示，已成立專項調查組，正對該情況進行調查，調查結果將予以公布。

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責任編輯：尹航

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