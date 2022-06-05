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內地新增88宗本土感染 北京大部分區域明起開放堂食

社會熱點 14:52 2022/06/05

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內地昨日（4日）新增88宗新冠肺炎本土感染病例，上海佔22宗、北京有19宗。

北京市方面表示，疫情防控取得階段性成果，向好態勢持續鞏固。明日（6日）起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，餐飲經營單位開放堂食服務；中小學和幼兒園分批返校。

上海社會面零新增 市長：擴內需、促消費作爲經濟恢復先手棋

上海新冠肺炎感染個案略有反彈，昨日有6宗本土確診、16宗無症狀感染，剔除無症狀感染者轉歸，其餘均在隔離管控中發現，社會面零新增。

正值端午節假期，上海市委副書記、市長龔正昨日察看常態化疫情防控和復商復市情況。他表示，持續有力推進復工復産、復商復市的同時，毫不放鬆地抓牢常態化疫情防控工作的每一個細節，做到張弛有度、放而有序，全力守護來之不易的疫情防控成果。

他又指出，當前上海正處於全面恢複正常生産生活秩序階段，只有「控得住」，才能「放得開」。要加強社會面疫情應急處置，分秒必爭、以快制快，發現一起，迅速撲滅一起，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。要把擴內需、促消費作爲經濟恢復和重振的先手棋，加大政策支持引導力度，鼓勵市場主體創新模式業態，多渠道促進消費回補、潛力釋放，進一步增強消費對經濟增長的拉動力。

北京放寬疫情防控 豐台區延長居家辦公

北京本土病例也有反彈，昨日新增16宗本土確診、3宗無症狀感染，合計19宗。豐台區表示，延長提級疫情防控措施至周四（9日）早上6時，期間停止一切非必要流動，非必要不外出，市民居家生活、居家辦公、居家學習，小區（村）實行封閉管理。

據《北京日報》，北京全市除個別區外，其他各區連續7日以上無社會面病例，疫情防控取得階段性成果，向好態勢持續鞏固。連續7日無社會面病例的區，進入常態化防控階段，保持正常生產生活秩序；連續7日內尚有社會面病例的區堅持現有從嚴從緊防控措施，盡早實現清零目標。

6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，餐飲經營單位開放堂食服務；在高三年級學生提前返校備考基礎上，中小學其他年級學生6月13日返校，幼兒園幼兒6月20日返園；快遞、外賣服務人員可進入小區。

此外，對於封（管）控區等重點涉疫區域，在充分評估、符合條件後及時解封。居家辦公地區調整為正常上班。公交、地鐵、出租車等公共交通正常運營。
同時，恢復北京市旅行社經營市民「在京團隊旅遊」業務，參加團隊旅遊人員應完成新冠疫苗全程接種或加強免疫接種。各類景區、景點、公園堅持「限量、預約、錯峰」，按照75％限流開放。各類圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館和體育健身、演出娛樂、互聯網上網服務等場所按75％限流開放。

北京市並要求，市民進入各類公共場所、單位、樓宇、社區，乘坐公共交通工具，參加有組織的聚集性活動，須持72小時內核酸陰性證明。

責任編輯：林佩怡

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