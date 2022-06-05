神舟十四號發射成功 3名太空人進入天和核心艙 出差6個月會做什麼？

搭載神舟十四號載人飛船的長征二號F遙十四運載火箭，今日（5日）上午10時44分，在酒泉衛星發射中心點火發射升空。在約577秒後，神舟十四號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得成功。

*18：45 更新 神舟十四號對接天和核心艙

*21：07 更新3名太空人進入 天和核心艙

神舟十四號載人飛船採用自主快速交會對接模式，經過6次自主變軌，於下午5時42分，成功對接於天和核心艙徑向端口，整個對接過程約7小時。

據報道，在對接後 ，航天員乘組從返回艙進入軌道艙。按程序完成各項準備後，太空人陳冬成功開啟天和核心艙艙門； 今晚8時50分 ，太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲依次全部進入天和核心艙。

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建太空站、國家太空實驗室

這次神舟十四號載人飛行任務，是中國空間站建造階段第二次飛行任務，也是該階段首次載人飛行任務。3名太空人進駐核心艙並在軌駐留6個月。

在軌駐留期間，3名太空人將迎來空間站兩個實驗艙以及天舟五號貨運飛船、神舟十五號載人飛船的來訪對接，並與神舟十五號飛行乘組在軌輪換，於12月返回東風著陸場。

據中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，神舟十四號飛行任務期間將全面完成以天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本構型的天宮空間站建造，建成國家太空實驗室。他介紹：

神舟十四號飛行乘組將和地面配合完成兩個實驗艙與核心艙的交會對接和轉位 首次進駐問天實驗艙和夢天實驗艙，建立載人環境 配合地面開展兩艙組合體、三艙組合體、大小機械臂、氣閘艙出艙等相關功能的測試工作 首次利用位於問天實驗艙的氣閘艙實施2至3次出艙活動 完成問天實驗艙和夢天實驗艙十多個科學實驗機櫃解鎖、安裝 繼續開展「天宮課堂」太空授課及其他公益活動

太空過國慶和中秋

這次升空的3名太空人，由參加過神舟十一號載人飛行任務的陳冬擔任指令長，女太空人劉洋參加過神舟九號載人飛行任務，蔡旭哲則是首次飛行。3人都是「75後」，是載人飛行任務以來平均年齡最年輕乘組。

陳冬昨日見記者時表示，「6年前的太空之旅結束後，我對太空的渴望與日俱增；6年前是想上太空，現在是更想上太空，感受就這麼簡單」。

劉洋稱，6個月的時間，工作還是非常繁忙，而神舟十四號乘組將首次在太空過國慶和中秋，「漫天星辰閃爍是我們對祖國和同胞最美好的祝福和問候」，她又相信「大家一定會在浩瀚太空一次次看到我們的身影」。

蔡旭哲則說，經過12年的準備，即將出征太空，既高興又自豪，但更多的是責任和使命，太空出差半年，最期待的是兩個實驗艙與核心艙對接以後，太空家園建成的那一刻。工作之餘，也會盡情領略太空美景。

責任編輯：林佩怡

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