國家衛健委明確「九不准」防止疫情防控層層加碼

國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍周日（5日）表示，目前全國疫情總體呈現穩定下降態勢，各地要更高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼等現象，堅決做到「九不准」，包括不准隨意將限制出行範圍擴大、關閉低風險地區保障正常生產生活的場所等。

雷正龍在國務院聯防聯控機制發布會上指出，5月30日以來，內地新冠本土感染者已連續6天降至100宗以下，但近日內蒙古等局部地區又出現了新的聚集性疫情。

內地新增88宗本土感染 北京大部分區域明起開放堂食

他指出，當前，內地疫情防控形勢依然嚴峻複雜，前期發生疫情的地區要繼續做好應急處置，盡快阻斷疫情傳播，上海要堅決防止疫情反彈回潮擴散，北京要進一步阻斷傳播鏈條延長，吉林、遼寧要切實阻斷沿邊疫情擴散；其他地方要做好常態化疫情防控，持續鞏固疫情防控成果。

更高效統籌疫情防控和經濟社會發展

他表示，在毫不動搖堅持「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針的前提下，各地要更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展，進一步提高防控措施的科學性、精準性、針對性，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼等現象，堅決做到「九不准」：

1.不准隨意將限制出行的範圍由中、高風險地區擴大到其他地區 2.不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施 3.不准隨意延長中、高風險地區及封控區、管控區的管控時間 4.不准隨意擴大採取隔離、管控措施的風險人員範圍 5.不准隨意延長風險人員的隔離和健康監測時間 6.不准隨意以疫情防控為由拒絕為急危重症和需要規律性診療等患者提供醫療服務 7.不准對符合條件離校返鄉的高校學生採取隔離等措施 8.不准隨意設置防疫檢查點，限制符合條件的客、貨車司乘人員通行 9.不准隨意關閉低風險地區保障正常生產生活的場所

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責任編輯：林佩怡

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