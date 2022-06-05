澳洲指偵察機在南海遭中國戰機攔截 環時引軍事專家解讀

中澳緊張延至軍事領域。澳洲國防部周日（5日）表示，澳洲皇家空軍一架P-8海上偵察機，5月26日在南海國際空域「例行海上偵察活動」時，被中國一架殲-16戰機攔截，並指這次攔截構成安全威脅。

中國駐澳大使館尚未回應。內地《環球時報》形容，澳洲國防部的聲明「污衊解放軍行動」，並引述專家認為，澳洲這次「炒作」，無非是製造「中國威脅論」。

澳防長稱解放軍機放碎屑

據澳洲國防部聲明，這攔截導致了一次危險操作，對P-8飛機及其機組人員構成了安全威脅。澳洲政府已向中國政府表達了對這一事件的擔憂。

當局並表示，幾十年來，澳洲一直在該地區開展海上偵察活動，並根據國際法行使在國際水域和空域航行和飛越自由的權利。

外電報道，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，中國飛機在澳洲飛機前面非常近，並釋放了一些碎屑，令澳洲飛機的引擎吸入，「很明顯，這是非常危險」。

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內地專家指澳製造「中國威脅論」

《環球時報》指出，這不是澳洲首次「炒作」中國艦機「危險動作」。今年2月，澳洲國防部表示，一艘中國軍艦在澳專屬經濟區內，用激光照射一架在澳洲北部航道飛行的澳洲軍機，並表示這可能危及人員生命。當時中國國防部回應稱，澳方聲明有關內容與事實完全不符；又指澳機惡意挑釁行為，極易引發誤解誤判。

報道引述軍事專家張學峰表示，澳洲此次行徑和此前炒作其「戰機遭到中國軍艦激光照射」的伎倆同出一轍，無非是惡意抹黑解放軍，製造「中國威脅論」。

空軍專家傅前哨則指，澳洲在南海地區製造所謂的=中國脅迫其他國家」的情節，抹黑中國搞霸凌，企圖在西方輿論和民眾的印像中，持續破壞中國形象。他又指出，外國艦機在中國家門口晃悠，搞小動作，解放軍必然會採取跟蹤監視、警告、驅離等措施維護國家主權和領土完整。

他認為，即便澳戰機真的曾被攔截，也是在抵近偵察過程中無視中方的警告，在驅離過程中還一味非法抵近，在這種情況下解放軍必須採取更嚴厲的措施來應對，捍衛領空安全。

責任編輯：林佩怡

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