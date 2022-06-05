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端午節假期 內地出遊人次、旅遊收入按年跌1成

經濟脈搏 19:20 2022/06/05

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內地端午節3天小長假周日（5日）結束，經文化和旅遊部數據中心測算，假期期間全國國內旅遊出遊人次、國內旅遊收入均按年跌逾1成。

另外，央視報道，6月3日至5日，全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量7336.8萬人次，比2021年同期下降40.3%，比2020年同期下降9.6%。

值得注意的是，內地疫情未消退，盡管多省恢復跨省遊，但北京等不少地區仍提倡就地過節。

端午將至內地多省恢復跨省遊 但部分地區仍倡導就地過節

內地端午旅遊回暖 假期首日訂單較「五一」增逾三成

據「文旅之聲」，今年端午節假期，全國國內旅遊出遊7961萬人次，按年下降10.7%，按可比口徑恢復至疫情前2019年同期的86.8%；實現國內旅遊收入258.2億元人民幣，按年下降12.2%，恢復至2019年同期的65.6%。

中遠程旅遊市場景氣回暖

「文旅之聲」指出，端午節前，各地紛紛出台支持文化和旅遊恢復發展的利好政策，助力文化和旅遊市場復甦。文旅部亦印發通知，進行跨省旅遊「熔斷」機制調整，將「熔斷」區域進一步精準到縣（區）域。各地積極響應，河南、湖南、貴州、江西、廣西、浙江、吉林、天津、內蒙古等地相繼宣布恢復跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，各大平台旅遊搜索大幅增長。

其中，南京、鄭州、西安、深圳、武漢、廣州、大連、天津、哈爾濱、長沙等低風險地區中遠程旅遊產品搜索及預訂量增長明顯。事實上，與清明節和五一假日不同，端午節假期雲南、貴州、海南、吉林、新疆等中遠程目的地市場景氣明顯回暖，全國旅遊市場的區域均衡性提升。

此外，端午節期間，民俗遊熱度維持高位，文化和旅遊產品供給豐富。而本地遊、周邊遊、自駕遊成主導，親子、露營產品受到市場青睞，其中上海居民放鬆休閒需求旺盛，北京京郊旅遊產品預訂火爆。

責任編輯：林佩怡

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