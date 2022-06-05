上海復工復產 這些在滬美企表態「不會離開中國市場」

上海本月1日起「解封」，進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段。內地傳媒報道，上海市政府近期召開了多場外資企業視頻圓桌會議，以了解協調解決復工復產問題，迅速恢復、穩定和提振外商投資信心。據報在「外資企業視頻圓桌會議——美資企業專場」上，在滬美企表態不會離開中國市場、會繼續在中國投資等。

《新民晚報》報道，本月上海市政府將按照美國、歐洲、日韓、台港澳等重點投資國別（地區）和汽車、外貿、商貿、集成電路、生物醫藥等重點行業領域，集中召開20場政企溝通圓桌會議。

第一場圓桌會議安排美資企業專場，美中貿易全國委員會和卡博特、聯邦快遞、泰科電子、寶潔、強生、百事等6家美資企業高管參加。值得注意，美國是上海第四大投資來源基地，美企在滬實際投資超過165億美元，亦是在滬設立地區總部和研發中心最多的國家。

美企、車企專場 包括P&G、Tesla等

卡博特資深副總裁、亞太區總裁朱戟表示，「我們絕對不會離開中國市場」，並指該公司今年到明年在上海有近8000萬美元的投資計劃，盡管疫情有一些影響，但項目不會停止。聯邦快遞高級副總裁、中國區總裁陳嘉良則指，百分百支持復工復產，更重要是會100%努力振興上海經濟，「我們對上海以及中國的未來充滿信心」。

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百事公司大中華區集團事務副總裁張詠清表示，企業對上海的投資信心依然很強，會繼續在中國投資。寶潔公司全球副總裁仇中強也表示，上海是寶潔在華投資生產營銷的主要集中地、領頭羊，也是發展潛力的巨大市場。強生公司副總裁闕非表示，「即便在這個困難的過程當中，還成功註冊了一家新的投資公司，雖然疫情封控，但是上海政府工作效率還是很高」。

泰科電子副總裁、中國區總經理張超則表示，這次疫情受到很大影響，4月和5月的業務確實有很大下滑，「但現在公司上下都是信心滿滿，準備從6月和7月份乃至後面的幾個月盡最大努力把前面的損失補回來」。

至於第二場圓桌會議，安排汽車企業專場，特斯拉、上汽大眾、通用、福特、采埃孚、佛吉亞等6家外資車企高管參加。采埃孚表示集團已將大量投資實體和資源放在上海。通用汽車表示，將不斷增強在上海的投資、管理、結算、研發等職能，為輔助業務開展，已向上海派駐150多名外籍專家。

美中貿易全國委員會代表：最急需穩定可預期的市場

另中新社報道，美企也提出一些復工復產中的困難。百事公司希望上海將留抵退稅政策擴展到大型農業企業，並幫助下屬農業公司辦理相關業務；泰科電子期待用長三角聯動機制協調解決全國物資通行證跨省互認問題；特斯拉關心汽車產業鏈安全和穩定問題，特別是如何幫助產業鏈遠端的中小企業恢復信心。獲上海相關部門積極回應。

美中貿易全國委員會首席代表許子蘭說，如何把經濟追上來是重中之重，並強調開放的環境、便利的政策，穩定可預期的市場是最急需。

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責任編輯：林佩怡

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