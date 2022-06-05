內地2歲男童眼睛現4條寄生蟲 與接觸狗隻有關？

據「西部決察網」報道，近日山東淄博一名2歲男童眼睛有4條小蟲，檢查發現該蟲為一種結膜吸吮線蟲，主要在發生在狗和貓的結膜囊內。據了解，該名男童曾接觸過犬類。醫生提醒，預防寄生蟲，要保持環境清潔和個人衛生。

報道指出，男童近日在家中滴眼藥水時被發現眼中有蟲，送醫檢查發現，他的眼中有4條白色半透明的小蟲，長約1厘米。

▲ 醫生從患者眼睛取出小蟲。

醫生從其眼中取出小蟲，並用生理鹽水等沖洗結膜囊，再以抗菌、抗病毒的眼藥水治療。患兒的眼睛充血和不適感均已消失。

淄博市市立醫院眼科主任、副主任醫師劉先利表示，涉事的小蟲是一種結膜吸吮線蟲，屬於人畜共患的一種寄生蟲病，主要發生在狗和貓的結膜囊內，人眼也會被感染。而寄生過程中，由於與眼睛摩擦，還有排泄物和分泌物會刺激結膜出現炎症。而據報道，經過疾控部門流調，患兒曾有過犬類密切接觸史。

曾有醫生提醒：該病是一種人獸共患寄生蟲病，以小孩子多見。家長要教育小孩與寵物保持適當距離，注意衛生，勤洗手，不揉眼，如發現孩子眼睛異常症狀體徵要及時就診。

責任編輯：林佩怡

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