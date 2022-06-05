【中國樓市】5月樓市續築底 30城新房成交按年降6成

穩樓市政策下，5月內地樓市繼續築底。30個重點城市新房成交面積按月上升4%、但按年仍大幅下降59%。10個重點城市二手房成交按月降7%，仍未企穩。同時，土地市場流拍繼續惡化，平均流拍率升至近兩成，成交量價齊跌。分析指，政策效果顯現仍需時，6月是檢驗關鍵時點。

5月一線城市新房成交按月降22%

據克而瑞研究中心數據，5月全國30個重點城市成交面積約為1,318萬平方米，按月升4%，按年大幅下降59%。前5月累計，30個城市累計成交面積也較去年同期明顯下降51%。

一線城市5月成交134萬平方米，按月降22%，按年回落50%。其中北京因供應縮量疊加疫情不確定影響，市場熱度穩步回落，成交按年、按月齊跌，降幅均在4成以上。廣州延續緩步復甦趨勢，按月微升4%，核心區熱度回升，中高端需求相對堅挺，但剛需觀望情緒濃重，增城、南沙、花都等外圍區域成交未見起色。上海因疫情封控影響，按月降78%，按年降97%。深圳按月和按年分別下降34%和42%。

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至於二三線城市，受各地政府利好政策影響，回暖跡象初顯，新房成交按月增9%，按年降60%。

土地市場量價齊跌 流拍率近兩成

相比於30城新房預計成交按月增長，二手房市場復甦略晚。 5月，10個重點城市預計成交346萬平方米，按月降7%，按年降40%。

在土地市場方面，成交量價齊跌，5月，全國300城經營性土地成交總建面按月下降16%，按年跌幅擴至63%；成交總金額按月下降32%，按年下降75%。同時，流拍現象再度惡化，重點監測城市平均流拍率升至19.8%，按月漲3.8個百分點。

自3月以來，多地加強樓市支持政策力度，據克而瑞統計，5月全國有20城放鬆限購，25城放鬆限貸，14城放鬆限售，另有16城出台減免房地產交易稅費措施，22城落地購房補貼。在地方加大政策調整頻率及力度下，房地產市場有望逐漸復甦。

另穆迪分析，自4月以來，中國各地採取放寬限售、限購，降低首付比例和提高購房貸款額度等措施。購房者面臨政策限制減少，且新房貸款管道更順暢，這些措施將對房地產形成支撐並縮減銷售額下降幅度，但政策效果真正顯現，仍需要一段時間。

克而瑞研究中心也指出，6月將是驗證各城市市場成色的重要節點，並給下半年市場定調。規模房企在6月及第三季度，也需盡可能加緊貨量供應，同時積極營銷以提高去化率水平。

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責任編輯：尹航

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