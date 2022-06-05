深圳女子揚言開50台賓利堵車位 傳是國企書記夫人？國資委：正核實（有片）

昨日（4日）網傳一視頻顯示，深圳一業主因車位被佔1個多月，怒言要開50台賓利來堵住占車位的車輛，引發網民關注。結果有網民指女子是國企書記的夫人，更質疑她有不當財產來源。深圳國資委今日回應指，高度重視，正了解核實。

據極目新聞報道，昨日深圳市福田區寶能公館小區停車場內，網傳的現場視頻顯示，在一地下停車場內，一長發女子與周邊不少人發生口角。這名女子稱，「我的車位有買賣合同，這個車位誰敢說是他的？」這位女子還稱，如果車主現在不挪車，她就會開車來堵住車輛。

隨後，該女子讓其隨行人員去將自己的賓利開過來，稱一個月不用，就堵在這裏。該女子放話：「我家加起來有50台賓利，都不用，開過來堵。」該女子的言論，激起現場其他人的不滿和指責。

街道辦已協商多次

今日下午，當地街道辦表示，目前就此事已多次開會協商，派出所也已經介入調解。

報道引述知情人指，昨日小區居民因為爭奪車位發生了衝突。「相關車位的歸屬權、使用權，是否應該屬於該女子，很多業主有疑議。」該人士稱，當天的衝突從下午一直持續到晚上，多個車位上的地鎖被撬，民警、街道辦工作人員都到了現場進行調解。

小區物業工作人員曾表示，開發商賣房的時候與白衣女子簽過合同，並確認該女子有相關車位的使用權。

當地街道辦值班人員回應稱，街道辦已就此事組織召開過多次會議，有無結果還不知情。目前，當地公安機關也已經介入協調。

女子身份被起底

影片在網上熱傳後，該女子身份也被起底，其丈夫疑似是中國國營企業的高層，結果便從被占車位的「受害者」，遭到質疑家中財富有不當來源，否則如何能夠有50輛賓利。

據證券時報，今日深圳市國資委通報稱，針對網民反映「深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情」情況，該委高度重視，正在了解核實。

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責任編輯：袁瑋婧