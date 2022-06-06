美擬取消部分關稅+中國穩經濟及地方防疫放鬆 滬指升1.28%企穩3200點

美國考慮取消部分對華加徵關稅，加上北京等地放鬆防疫限制，以及中國穩經濟政策利好持續發酵，提振市場情緒，節後A股周一（6日）放量上漲，上證綜指重上3200點，為4月19日以來首次。

*15：07 更新A股收市

截至收市，滬指報3236.37點，升1.28%；深證成指報11938.12點，升2.66%。創業板指全日升3.92%，收報2554.66點。科創50指數也升近4%。滬深兩市成交合計超過1.1萬億元人民幣。板塊方面，鈉離子電池、科創板次新股、鹽湖提鋰板塊漲幅居前，航運、汽車整車等少數板塊報跌。

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據報拜登擬暫停對東南亞地區太陽能進口徵收新關稅兩年

開源證券策略首席分析師張弛表示，上海復工復產加上政策落地的影響發酵，基本面持續上修是大概率事件；通脹水平也有望緩和，從而強化A股基本面上行動力。

中信證券指出，疫情明顯改善後前期的各項政策將集中起效，預計6月起國內經濟快速修復，政策合力催化資金接力，A股中期行情將持續數月。

另外，人民幣兌美元匯率早段走高，在岸價曾大漲359點，報6.6391，創1個月新高。隨後漲幅縮小，現報6.6533。上個交易日收報6.6750。今日人民幣中間價報6.6691，較上日升404點。

中金最新周報稱，疫情好轉和穩增長措施陸續出台，強化中國經濟回暖預期，這穩定了短期跨境資本收支並支撐人民幣匯率。投資者將關注本周出爐的5月數據，觀察經濟觸底反彈力度。中金並表示，近期人民幣匯率仍會雙邊波動。

責任編輯：林佩怡

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