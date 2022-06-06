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美考慮取消部分對華關稅提振情緒 滬指重上3200點

經濟脈搏 10:25 2022/06/06

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美國考慮取消部分對華加徵關稅，提振市場情緒，內地股市周一（6日）震盪走高，上證綜指早段重上3200點，為4月19日以來首次。

截至早上10時20分，滬指報3204.58點，升0.29%；深證成指報11793.8點，升1.42%。創業板指報2525.07點，暫升2.72%。板塊方面，電子化學品、科創次新股、半導體板塊漲幅居前，航運、糧食概念板塊跌幅居前。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，總統拜登已要求他的團隊，研究取消前總統特朗普實施的一些對華加徵關稅方案，以應對當前的高通脹。

美商務部長：拜登要求團隊研究取消部分對華加徵的關稅

*10：34 新增人民幣匯率

另外，人民幣兌美元匯率早段走高，在岸價曾大漲359點，報6.6391，創1個月新高。隨後漲幅縮小，現報6.6496。上個交易日收報6.6750。今日人民幣中間價報6.6691，較上日升404點。

中金最新周報稱，疫情好轉和穩增長措施陸續出台，強化中國經濟回暖預期，這穩定了短期跨境資本收支並支撐人民幣匯率。投資者將關注本周出爐的5月數據，觀察經濟觸底反彈力度。中金並表示，近期人民幣匯率仍會雙邊波動。

責任編輯：林佩怡

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