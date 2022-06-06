疫情衝擊 內蒙古呼和浩特逾4成旅遊企業或倒閉

受新冠肺炎疫情衝擊，內蒙古呼和浩特旅遊業面臨挑戰，企業經營狀況不佳，逾4成旅遊企業面臨嚴重困難，可能倒閉，僅約2%的企業經營情況正常。

值得注意的是，內蒙古近日疫情升溫，昨日（5日）新增49宗本土感染，呼和浩特市有1宗無症狀感染，其餘病例均在錫林郭勒盟。

內蒙古疫情升溫 增49宗感染 上海新增降至個位數

呼和浩特市統計局日前發布旅遊企業發展情況調研報告，於5月下旬對157戶旅遊企業調研，結果顯示旅遊企業面對市場困境和嚴峻形勢，正積極探索發展路徑，但業務量急劇下降、從業者自主離職較多、資金短缺等問題依然突出。

逾9成旅遊企業訂單、營收腰斬

結果顯示，目前旅遊企業經營狀況不佳，今年5月與去年相比，超過9成企業的訂單量、營業收入減少一半以上。

44.5%的旅遊企業面臨嚴重困難，可能倒閉；24.7%的企業停業，停業90天至1年不等；25.3%的企業經營面臨部分困難，經營勉強維持；3.4%的企業經營出現一些困難，但總體保持穩定；僅2.1%企業經營情況正常。

為了應對嚴峻形勢，當地旅遊企業主要盡可能降低成本，來緩解疫情影響。其中，超過3成企業通過員工降薪的方法應對風險；14.7%的企業通過裁員、開展副業、停業等其他方式應對當前的不利局面。

報告提出3項建議，包括助推企業轉型自救，創新調整業務範圍；提升員工發展預期，有效穩定人員隊伍；加大資金支持力度，利用房租減免、增值稅減免、職業培訓補貼等多種方式給予資金支持，解決企業實際困難。

責任編輯：林佩怡

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