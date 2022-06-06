王毅：這星球上不能富國永遠是富國 窮國永遠是窮國

中國國務委員兼外長王毅，周日（5日）在結束對南太島國的訪問後，接受中央媒體採訪。據外交部網站刊登全文，王毅重申，中國同太平洋島國的合作公開透明、光明磊落，並提到「這個星球上，不能富國永遠是富國，窮國永遠是窮國」，中國願幫助和支持太平洋島國，加快發展振興。

王毅表示，中國歷來奉行大小國家一律平等，主張全球可持續發展目標「一個都不能少」。他並稱，多年來，太平洋島國國力偏弱、發言權小，往往容易被國際社會所遺忘，甚至被邊緣化。中國也是發展中國家，最能理解中小國家的處境、需求和關切。中方願同太平洋島國繼續增進互信、加強合作，在島國走向振興繁榮的進程中，中國永遠是島國可以信賴的戰略夥伴。

王毅指出，中國對島國政策的內涵可以概括為「四個堅持」，包括堅持平等相待；堅持相互尊重，中方始終尊重島國的主權和領土完整，不干涉島國的內政；堅持合作共贏；堅持開放包容。他強調，中國同島國的合作不針對任何國家，也不受任何國家干擾。中方願以開放態度，同有意的發達國家在島國開展三方或多方合作，實現多贏和共贏。

無意比拼影響力、搞地緣爭奪

值得注意的是，中國被指擴大在太平洋島國的影響力，引發美國、澳洲及新西蘭等關注。

拜登晤新西蘭總理關注太平洋局勢 外交部批對中方攻擊抹黑

中國據報未能與太平洋10國達成安全協議

對於這次南太之行，王毅指有一些議論和猜疑，甚至還有人散佈虛假信息。他重申，中國同太平洋島國的合作公開透明、光明磊落，不附加任何政治條件，不做強加於人的事情，不針對任何第三方，不謀求所謂「勢力範圍」，經得起時間和歷史的檢驗。

他指出，對太平洋島國來說，中國並不是「新來者」，而是相知相交多年的「老朋友」。中方無意同誰比拼什麼影響力，也沒有興趣搞什麼地緣爭奪。中國尊重島國同其他國家業已建立的各種聯繫，尊重澳大利亞、新西蘭與島國的傳統紐帶，中方已同澳、新在島國開展了一些三方合作，效果好，也受到島國的支持和歡迎。

中方願繼續本著開放態度，根據島國的意願，同澳、新在南太地區開展更多三方或四方合作，發揮各自優勢，形成更大合力。

習近平：中國始終是太平洋島國的好朋友 願攜手構建更緊密命運共同體

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁