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「芒種」養生宜午睡補眠 飲食清淡多喝水

社會熱點 12:36 2022/06/06

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今日（6月6日）迎來為二十四節氣中的「芒種」，又名「忙種」，是「有芒之穀類作物可種」的意思。據人民日報社主管的「健康時報」，這個時節氣溫顯著升高、雨量充沛、空氣濕度大，適宜晚稻等穀類作物種植，同時養生也尤為重要，建議適當午睡。

文章指出，芒種來了，養生要遵循四大原則：

天熱先別急著開冷氣

此時陽氣到了最旺盛的時候，身體新細胞會代謝得非常快。不要急著關閉門窗開冷氣降溫，最好盡量打開家裡的窗戶，讓陽光曬進來，讓新鮮的空氣流通。特別是身體虛弱的老人，如果天氣炎熱難耐，盡量通過其他方式，如風扇、清洗等其他方式降溫。

食宜清補，苦夏不苦

芒種苦夏開始，人們常常沒有食慾，影響飲食，過多冷飲也會傷害脾胃。在飲食上，一是清淡為主，二是切忌貪涼，三是苦夏「吃點苦」。

夏季飲食應少葷多素，宜多食蔬果穀物類。而苦味食物大都具有清熱解暑、燥濕堅陰的作用，芒種後可適當吃一些苦味食物，如苦瓜、蓮子、生菜等。

晚睡早起，午睡補眠

從芒種到夏至，順應夜短晝長的季節特徵，相對晚睡早起。同時，適當的午睡對身體有很大的好處，一般以20分鐘為宜。上班族若不能午睡，也可以閉目養神30分鐘。

適量運動，早晚為宜

午時運動流汗最易傷心，建議在氣溫較為涼爽的早晨或者傍晚適當運動。運動時必須保證足夠飲水，出汗過多，可適當飲用淡糖鹽開水或綠豆鹽水湯，千萬別貪涼。

另外，有中醫師推介一些養生湯水。廣東省中醫院肝病科主任醫師池曉玲早年曾推薦健脾、養陰、清熱的荸薺（馬蹄）湯。荸薺半斤、薏苡仁30克，百合30克，先用溫水將薏苡仁和百合浸泡，荸薺去皮洗淨從中間切開。然後一起加適量水燒沸，再用文火煮45分鐘。

而芒種後濕熱加重，會導致脾胃濕熱內蘊，心火較重而影響睡眠，睡前喝一杯桑葚水，也有安神效果。

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立夏養生需專「心」 中醫教路從飲食入手

責任編輯：林佩怡

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