【科技戰】英查中資公司收購芯片廠 外媒揭背後有美國遊說

英國上月宣布，就中國聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體去年收購英國芯片廠Newport Wafer Fab，啟動安全審查。美國《華爾街日報》引述知情人士透露，事件幕後有美國遊說。

報道指出，在美國政府明確表示反對這筆收購後，英國啟動了一項調查，可能會導致這筆交易解除。

知情人士透露，美國駐英大使館的一名外交官最近幾周告訴英國官員，若該工廠重回英國手中，或有助英國成為生產電動汽車關鍵芯片的中心。該外交官沒要求英國撤銷交易，但表示美國會更樂意看到這結果。

拜登政府目標：與盟友在技術競爭方面保持一致

知情人士說，拜登政府的目標是對話，使美國與盟友在技術競爭方面保持一致，但不要求其他國家採取具體行動。英國首相約翰遜（Boris Johnson）政府的發言人，對與美官員的討論不予置評，指「我們致力於發展半導體行業及其在英國經濟中發揮的重要作用。」

報道引述中國駐英國大使館一名發言人說，商業活動不應受到美國的這種干預，指美國違反國際貿易規則。聞泰科技代表未回應。

有接近Newport Wafer Fab的人士和英國議員表示，該廠已開始過渡到生產化合物半導體，換言之是生產非傳統矽基的新一代芯片。據稱，化合物半導體對提高電動車動力電池的續航里程至關重要。安世半導體發言人表示，在該收購Newport Wafer Fab時，該廠停止涉及化合物半導體的項目，把重點放在矽基芯片上。

外交部7點反駁布林肯 促放下圍堵遏制中國執念

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事實上，近期中美角力升溫，美卿布林肯早前在對華政策演講中，概括對華戰略為「投資、結盟、競爭」。當中提到，中國想成為全球創新和製造中心，以增加其他國家對其的技術依賴，再借此施加影響。又提到太陽能板和電動車電池行業是21世紀經濟的關鍵行業，不能變得完全依靠中國。

在回應布林肯時，中國駐美大使館回應稱，中國與美國有廣泛共同利益，中國無意超越或取代美國。

責任編輯：林佩怡

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