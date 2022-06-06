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對科技行業監管放鬆？科技部部長：把激勵放在更重要位置

國情動向 14:42 2022/06/06

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中共中央宣傳部今日（6日）就「實施創新驅動發展戰略 建設科技強國」舉行發布會，被問到一系列激勵是否意味對科技行業的監管限制有所放鬆時，科技部部長王志剛表示，該激勵時激勵、該約束時約束，「我國更多地是把激勵放在更重要的位置」，因時因勢來調整。

對於科技方面的約束或者監管，王志剛稱，實際上任何一個政府的管理都是激勵和約束兩個方面，沒有單方面的激勵或約束，而是該激勵的時候激勵，該約束的時候約束。最重要的是，要看它對經濟社會發展正向效益到底有多大，是否符合科技的規律、企業發展的規律和法律政策，任何國家都是如此。

他指出，「我們國家更多地是把激勵放在更重要的位置」，相信企業家、企業能夠規範發展企業的同時，對整個經濟社會、民生等方面作出更多積極正向的貢獻，是最主要標準。在這個標準下，剩下就是因時因勢來調整，不同的時間、對象、場合、領域有不同的調節方式，從而作出正確的選擇。

高層近日喊話支持平台經濟。國務院副總理劉鶴5月17日表示，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，研究支持平台經濟規範健康發展具體措施；支持數字企業在國內外資本市場上市。總理李克強5月18日亦表示，支持平台經濟、數字經濟合法合規境內外上市融資。

李克強提新舉措能出盡出 穩經濟增量政策呼之欲出

李克強主持召開國常會 穩經濟推6方面33措施 涉退稅貸款支持等

責任編輯：林佩怡

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