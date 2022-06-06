深圳「官太太」豪言家有50輛賓利  胡錫進：幹部家屬須低調 別亂顯實力

網傳影片顯示，深圳一女住戶因車位被佔1個多月，怒言要開50台賓利來堵住佔車位的車輛。有網民指該女住戶是國企書記的夫人。《環球時報》前總編胡錫進發文稱，所有公職人員、特別是幹部官員的家人都須低調做人，不可胡亂顯示「實力」，否則一定會搞出一地雞毛，付出代價。

胡錫進：調查勢在必行

胡錫進發微博說，所有公職人員、特別是幹部官員的家人都須低調做人，在外發生爭執不可擺譜撒潑，更不可胡亂顯示「實力」，否則一定會搞出一地雞毛，付出代價。有錢人也一樣，不要顯富，更不要以富壓人，不要以富謀招人恨的特權，否則同樣會積累對自己的潛在危機。

網傳影片顯示，深圳寶能公館地下停車場內，賓利女車主指責鄰居沒完沒了地佔用車位長達一個月，自己投訴了一個月都沒有停止，隨後與佔車位的勞斯萊斯車主發生了激烈言語和肢體衝突。

胡錫進說，公眾並非對車位的是非很感興趣，更關心那個「官太太」老公和勞斯萊斯車主都是什麼來頭，有多富，以及為什麼素質又這麼低。他說，

當深圳那個「官太太」叫喊「我家有50輛賓利」時，她基本就是把老公毀了，她的車位被佔這點理，遠不足以抵消公眾對她家到底有多少財富以及來源是否合法的質疑。 調查已經勢在必行，如果她家確有50輛賓利所對應的財富，他老公能講清楚的幾率很低。即使她家沒那麼富，她老公作為國企高管也將很難避免因此栽個大跟頭。

據證券時報，深圳市國資委昨日通報稱，針對網民反映「深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情」情況，該委高度重視，正在了解核實。

深圳女子揚言開50台賓利堵車位 傳是國企書記夫人？國資委：正核實（有片）

責任編輯：尹航

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