北京今放寬堂食 凌晨餐廳外排長龍 食客：必須吃起來

北京新冠肺炎疫情趨緩，今（6日）起大部分地區放寬堂食。在簋街，昨晚已有一批食客在餐廳外排隊，準備一到午夜就享用久違堂食。有食客表示，「饞死了，必須吃起來」。

相隔1個多月，北京6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，全市其他地區餐飲經營單位開放堂食服務。昨晚11時，簋街的餐館前已有不少食客排隊，並提前準備健康寶和72小時核酸陰性證明。

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簋街的知名餐廳，胡大飯館總店踏入凌晨正式開放堂食，迎來恢復堂食以來的第一批客人。據新京報，胡大飯館相關負責人表示，昨日中午已經接到多個諮詢電話，因此決定開啟宵夜；晚上9時開始，大概預約了30多桌。

一名家住三里屯的排隊顧客表示，知道6日恢復餐飲堂食後，就試一試來簋街看看，「沒想到胡大真的開了，特別激動，饞死了，必須吃起來。」又指「小龍蝦、牛蛙必須都點上！」

據了解，開放堂食服務的餐飲經營單位，要控制人流密度，合理保持就餐間距，提倡隔位就坐、打包外賣、使用移動支付等無接觸方式結算。另外，北京市民進入各類公共場所、單位、樓宇、社區（村），乘坐公共交通工具，參加有組織的聚集性活動，須持72小時內核酸陰性證明。

北京市商務局二級巡視員丁劍華今日表示， 餐飲經營單位要嚴格控制人流密度，暫不承辦婚宴、生日宴、團體宴等群體性聚餐活動，當局並會 加大監督檢查力度。而外賣人員進入餐廳取餐，也要測溫、掃碼、佩戴N95或KN95口罩。

責任編輯：林佩怡

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