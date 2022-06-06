中方批加拿大軍機抵近偵察挑釁危害國安 提嚴正交涉 

加拿大軍方早前表示，加拿大巡邏機在執行監控北韓逃避制裁情況時，遭中國戰機騷擾。中國國防部周一（6日）回應稱，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全，中方對此表示堅決反對。

國防部新聞發言人吳謙表示，針對加方挑釁行為和不友好、不專業的操作，中國軍隊迅速採取有理有力、安全專業的處置措施，並通過外交渠道向加方提出嚴正交涉。

中方並敦促加方正視事態的嚴重性，嚴格約束一線部隊，不得實施任何冒險挑釁行為，否則由此引發的一切嚴重後果由加方承擔。

杜魯多指解放軍多次干擾加拿大軍機 將提出交涉

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趙立堅：促加採取穩健務實對華政策

在北京，外交部發言人趙立堅同日表示，聯合國安理會決議從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空域部署軍力，開展監視活動，對任何以執行決議為名，危害中國國家主權和安全的行為，中方都堅決反對。

他強調，健康穩定的中加關係符合雙方共同利益；加方應尊重客觀事實，停止散佈虛假信息，進一步認清形勢，採取穩健務實的對華政策，以實際行動推動中加關係恢復正常發展。

加拿大軍方上周指控，中國軍機曾干擾執行監控任務的加拿大巡邏機。加拿大總理杜魯多表示，中國竟然選擇這樣做，非常令人不安，並稱將直接向中國官員提出這個問題，並確保事態不會繼續升級。

責任編輯：林佩怡

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