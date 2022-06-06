疫情下內地單車需求急增 工廠訂單排到1年後

剛過去的端午節假期，北京長安街有大批人夜騎，踩單車成為近期熱話。據內地傳媒報道，疫情之下單車「翻紅」，但市面一車難求，而核心零件缺貨，有工廠訂單已經排到明年。

事實上，在疫情及封控之下，汽車、電動車以及公共交通通行條件受限，不少人回歸用單車代步；同時，踩單車是一種運動，能滿足健身需求。

封控受限 以單車代步上班、健身

據《中國企業家》雜誌，受疫情影響，遠途出行減少，市內及周邊的戶外需求大漲。如同今年爆火的露營，單車成了新的戶外單品，既能滿足上班通勤，還能放風、鍛煉。

▲ 北京長安街的騎車人群。

北京地鐵巴士部分停運 「 五一」假後市民踩單車返工（組圖）

不過，報道指出，熱情高漲的騎行需求下，單車門市銷量未見太明顯的增長，多間店舖表示缺貨，「沒什麼銷量」。有工作人員更稱，公路車零零散散地缺貨1年多，「因為（日企）禧瑪諾壟斷了公路車的變速套件市場。禧瑪諾沒有貨，誰也做不出來（單車）。訂單已經排到明年了。」

報道表示，內地單車生產主要集中在長三角地區，惟江蘇崑山、天津等地受疫情影響，停工停產導致缺貨潮加大，於是就出現單車「一車難求」的現象。據了解，台資捷安特在江蘇崑山的工廠5月才復工。

同時，單車核心零部件主要依賴進口，而單車的變速器就如手機的芯片，變速器佔了整車總成本近四成。而單車變速器套件一直被日企禧瑪諾壟斷，佔據70%至80%的市場份額，自疫情爆發，產能就一直跟不上。報道引述禧瑪諾崑山工廠相關人員透露，「訂單都排到一年後了，想不缺貨，不可能」。

二手單車索價甚至高過原價

在缺貨之下，二手單車有價有市。據報道，捷安特的escape2新車價格為1998元（人民幣，下同），二手平台上賣1600元。原價2598元的escape1，有賣家甚至叫高過原價，索價2600元，還寫明「一車難求」、「不議價」。

這場缺貨可能給了國產變速器廠商一個加速發展的機會，有國產變速器品牌加速市場佈局，從低端市場切入，加速核心零部件國產化。但業界表示，國內騎友圈對國產配件的認可度還比較低，國產變速套件仍是在國內單車產品上應用較多。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁