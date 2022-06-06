  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (一) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情下內地單車需求急增 工廠訂單排到1年後

社會熱點 18:42 2022/06/06

分享：

分享：

剛過去的端午節假期，北京長安街有大批人夜騎，踩單車成為近期熱話。據內地傳媒報道，疫情之下單車「翻紅」，但市面一車難求，而核心零件缺貨，有工廠訂單已經排到明年。

事實上，在疫情及封控之下，汽車、電動車以及公共交通通行條件受限，不少人回歸用單車代步；同時，踩單車是一種運動，能滿足健身需求。

封控受限 以單車代步上班、健身

據《中國企業家》雜誌，受疫情影響，遠途出行減少，市內及周邊的戶外需求大漲。如同今年爆火的露營，單車成了新的戶外單品，既能滿足上班通勤，還能放風、鍛煉。

北京長安街的騎車人群。

北京地鐵巴士部分停運 「 五一」假後市民踩單車返工（組圖）

不過，報道指出，熱情高漲的騎行需求下，單車門市銷量未見太明顯的增長，多間店舖表示缺貨，「沒什麼銷量」。有工作人員更稱，公路車零零散散地缺貨1年多，「因為（日企）禧瑪諾壟斷了公路車的變速套件市場。禧瑪諾沒有貨，誰也做不出來（單車）。訂單已經排到明年了。」

報道表示，內地單車生產主要集中在長三角地區，惟江蘇崑山、天津等地受疫情影響，停工停產導致缺貨潮加大，於是就出現單車「一車難求」的現象。據了解，台資捷安特在江蘇崑山的工廠5月才復工。

同時，單車核心零部件主要依賴進口，而單車的變速器就如手機的芯片，變速器佔了整車總成本近四成。而單車變速器套件一直被日企禧瑪諾壟斷，佔據70%至80%的市場份額，自疫情爆發，產能就一直跟不上。報道引述禧瑪諾崑山工廠相關人員透露，「訂單都排到一年後了，想不缺貨，不可能」。

二手單車索價甚至高過原價

在缺貨之下，二手單車有價有市。據報道，捷安特的escape2新車價格為1998元（人民幣，下同），二手平台上賣1600元。原價2598元的escape1，有賣家甚至叫高過原價，索價2600元，還寫明「一車難求」、「不議價」。

這場缺貨可能給了國產變速器廠商一個加速發展的機會，有國產變速器品牌加速市場佈局，從低端市場切入，加速核心零部件國產化。但業界表示，國內騎友圈對國產配件的認可度還比較低，國產變速套件仍是在國內單車產品上應用較多。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

因疫情北京地鐵巴士部分停運 「 五一」假後首個早高峰市民踩單車返工（組圖）
2022/05/05
因疫情北京地鐵巴士部分停運 「 五一」假後首個早高峰市民踩單車返工（組圖）
【上海解封】出行漸恢復 部分景區重開 地鐵全網運客逾90萬人次（組圖）
2022/06/01
【上海解封】出行漸恢復 部分景區重開 地鐵全網運客逾90萬人次（組圖）

你可能感興趣

因疫情北京地鐵巴士部分停運 「 五一」假後首個早高峰市民踩單車返工（組圖）
12:46 2022/05/05
因疫情北京地鐵巴士部分停運 「 五一」假後首個早高峰市民踩單車返工（組圖）
【上海解封】出行漸恢復 部分景區重開 地鐵全網運客逾90萬人次（組圖）
15:09 2022/06/01
【上海解封】出行漸恢復 部分景區重開 地鐵全網運客逾90萬人次（組圖）
新冠肺炎疫情 運動 單車 北京 中國 電動車 疫情 汽車 運動 單車

下一篇文章

北京疫情處於掃尾清零階段 今日暫無新增本土感染
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
男子腦內長滿寄生蟲如「芝麻餅」 醫生急籲勿吃這些東西
台男大生改名「鮭魚之夢」食免費壽司 事後驚覺改不回去
台男大生改名「鮭魚之夢」食免費壽司 事後驚覺改不回去
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡
東莞民營三甲醫院聚會橫幅「手術室裡全是錢」 母公司年收入逾17億
東莞民營三甲醫院聚會橫幅「手術室裡全是錢」 母公司年收入逾17億
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
【端午節2021】端午6大民俗禁忌盤點：游龍舟水「辟邪」錯到盡？
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
河南暴雨致56死5失蹤 鄭州京廣隧道水浸車頂（第三版）（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款