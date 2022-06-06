內地兼職核酸檢測員自述：20天收入逾3萬 同事有司機和地產經紀

內地推行常態化核酸，核酸檢測員產生大量需求，每個機構都以高薪高福利吸引檢測師加入，但同時人員標準也一降再降，有兼職的核酸檢測員自述自己20天賺了3萬（人民幣，下同），是其本職醫院工作的3倍，但他亦發現行業混亂，實驗室的同事有滴滴司機也有地產代理。

據騰訊新聞報道，趙建（化名）畢業於一所重點醫科大學檢驗專業，在一所三甲醫院工作了近3年時間。五一來北京探親，機緣巧合下，他兼職核酸檢測員。

趙建指出，基本上行價就是雙證120元/小時，沒證熟手100元/小時，一天一個班次的工作時長是12個小時，可以掙1440元。

中介天天都在發招人需求。其實一開始也不要求檢測員是檢驗專業畢業或者大專以上學歷，是朴石實驗室出事之後才提的新要求。兼職核酸採樣員，一般要求有護士證，兼職核酸信息錄入員就沒什麼特別要求，身體健康就行。

檢測員實際門檻很高

趙建指，這是一個門檻很高的工作，檢測員需要了解實驗的原理和步驟，絕不是隨便一個人拿起來就能做的。

就算正常情況下，他每個班次最少要處理1.5萬-2萬管樣本，也就是15-20萬人的樣本。每小時最少要處理1250管樣本，節奏就是不停地、不停地工作，像打仗一樣。如果樣本量大，12個小時都沒法下班，平均每天都需要工作十三四個小時。

趙建表示，其實工作強度大還可以承受，他最難受的是這個行業現在變得特別亂。

同事從沒學過檢驗

他第一天做兼職，在實驗室問跟我一起幹活的哥們：「你學什麼專業？」結果他從來沒學過檢驗，之前是跑滴滴的。他能進實驗室完全是因為之前給採樣點轉運過樣本，機緣巧合認識了中介，就進了實驗室。趙建還表示，司機也不稀奇，他旁邊還站過房產經紀人。

他還透露，有招聘權限的人也會把熟人、親戚招來。而這些沒有經驗的親戚還會時長犯錯，導致假陽性出現。他形容，整個實驗會變得很繁瑣，每一步都有可能污染樣本，導致樣本「假陽性」的情況發生。

他強調，大家都是為了錢，但也不能這樣矇混過關。不管做什麼實驗，實驗員都應該了解實驗原理，這是最基本的。

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責任編輯：袁瑋婧