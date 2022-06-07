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內地單日新增本土病例升至124宗 內蒙古佔過半 上海10宗北京2宗

社會熱點 09:49 2022/06/07

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內地新冠肺炎疫情持續，昨日（6日）新增124宗本土感染病例，內蒙古疫情升溫，再多69宗感染個案。上海新增10宗陽性病例，較上日稍增；北京疫情續緩和，單日新增2宗陽性，北京環球度假區下周三（15日）起恢復開放，遊客需持72小時核酸陰性證明等。

據國家衛健委通報，內地昨日新增39宗本土確診、85宗本土無症狀感染。其中，內蒙古有20宗確診及49宗無症狀感染，除了通遼市、呼和浩特市各有1例，其餘都在錫林郭勒盟。另外，遼寧昨增32宗感染，均為丹東市報告。

北京環球影城下周三開放

在上海，昨日新增3宗本土確診及7宗無症狀感染，合計10宗，較上日的8宗稍為增加；社會面再多3宗陽性。

北京昨日無新增本土確診病例，有2宗本土無症狀感染。北京環球度假區公告，計劃於6月15日起恢復開放，其中環球影城大酒店、諾金度假酒店計劃在6月14日向入住客人開放，北京環球城市大道同日開啟營業，北京環球影城主題公園於6月15日正式開放，均按照每日75%的限流比例開放。

所有遊客進入北京環球度假區，均需持72小時內有效核酸檢測陰性證明，核驗北京健康寶和有效身份證件，快速體溫檢測，並在進入北京環球影城主題公園時出示有效園區預約碼。

另外，天津繼續沒有新增本土陽性感染個案，今早6時起，天津地鐵3號線小淀站、豐產河站；5號線北辰科技園北站、丹河北道站、北辰道站、職業大學站恢復運營；自此因疫情防控臨時關閉的車站全部恢復運營。

責任編輯：林佩怡

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